Bayern toma susto no segundo tempo, mas vence mais uma na Bundesliga

Na manhã deste sábado (11), Bayern de Munique e Heidenheim se enfrentaram em partida válida pela 11ª rodada da Bundesliga. A vitória por 4 a 2 do time comandado por Thomas Tuchel contou com dois gols de Harry Kane e um de Raphael Guerreiro e Choupo-Moting. Os visitantes descontaram com Kleindienst e Beste.

Primeiro tempo de estrela inglesa

Os primeiros movimentos do primeiro tempo cumpriram com o que todos esperavam, a fatalidade dos bávaros. Logo aos 14 minutos, após boa jogada pela direita, Sané clareou para Harry Kane. O artilheiro sem dificuldades fez o giro e mandou a bola no ângulo, para abrir o placar em Munique. Sem sustos, o Bayern controlou a primeira metade e pacientemente buscava a oportunidade para ampliar o resultado, chegou a finalizar nove vezes, e justo na última tentativa, aos 42, o atacante inglês cravou novamente, e levou os mandantes para o vestiário vencendo por 2 a 0.

Segundo tempo inesperado

Os últimos 45 foram de coragem do Heidenheim, que atrás do placar, não viu outra alternativa a não ser atacar o gigante Bayern. A equipe até criava oportunidades, mas o sistema defensivo adversário não cedia espaços e dificultava as ações dos visitantes. Porém, aos 22, depois de boas tentativas, o gol da reação apareceu, Kleindienst aproveitou a meta sem goleiro para descontar no placar e colocar sua equipe no jogo.

E quem diria que o Heidenheim iria empatar? Apenas dois minutos depois, Beste aproveitou uma das poucas falhas defensivas dos mandantes e para a surpresa de muitos, igualou o resultado.

Na minha casa mando eu

O empate sofrido não abalou nem um pouco os Bávaros, que mais uma vez, 2 minutos depois, conseguiu passar à frente do placar com Raphael Guerreiro, em rebote após grande defesa de Müller.

Após a turbulência, veio a tranquilidade. Com assistência do promissor Mathys Tel, Choupo-Moting estabeleceu a paz para o Bayern cravando de cabeça aos 85 minutos e sacramentando a vitória para os donos da casa. Fim de partida e 4 a 2 para a equipe da Baviera. O resultado coloca o Bayern na primeira colocação, mas ainda esperando a partida do Leverkusen para a definição da tabela, já o Heidenheim ocupa o décimo terceiro lugar.

Próximos confrontos

Os Bávaros voltam a campo no dia 24, visitando o Colônia pelo campeonato nacional. Já o Heidenheim, dois dias depois, recebe o Bochum, também pela Bundesliga.