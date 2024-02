Na manhã deste domingo (11), o Arsenal visitou o West Ham no Estádio Olímpico de Londres, às 11h (horário de Brasília). O jogo é válido pela 24ª rodada da Premier League e acabou com um placar histórico: 6 a 0 para o Arsenal.

O que já era ruim, piorou!

O West Ham não vivia bom momento no campeonato inglês antes do confronto contra o Arsenal e os Gunners ajudaram a piorar ainda mais o momento vivido pelo seu rival. Sem vencer há cinco jogos, o West Ham vai descendo na tabela e "apagando" o bom começo de Premier League que o time teve.

Rumo ao título?

O Arsenal vive bons dias, após fase turbulenta no torneio. Com este jogo, o time de Mikel Arteta soma cinco vitórias seguidas e se aproximca cada vez mais da ponta da tabela. O Liverpool é o líder do torneio com 54 pontos, apenas dois a mais do que os Gunners.

Muitos gols no final

A primeira etapa começou com um jogo estudado entre as equipes, com o Arsenal um pouco mais solto e criando boas oportunidades. O West Ham vinha com muita dificuldade de criar e ficar com a bola. Aos 25 minutos da primeira etapa, a posse de bola e o número de finalizações evidenciava a diferença gritante: 68% x 32 % de posse para o Arsenal e seis finalizações para os Gunners contra uma para o West Ham.

No final da primeira etapa, aos 32 minutos, após cobrança de escanteio, Saliba abriu o placar, subindo sozinho e testando para o fundo da rede. Aos 40 minutos, em cobrança de pênalti, Saka ampliou. Aos 43 minutos, após cobrança de falta de Rice, o brasileiro Gabriel Magalhães subiu mais do que todo mundo e mandou para o fundo da rede para fazer 3 a 0. O último gol do primeiro tempo saiu aos 46 minutos dos pés de Trossard, após um belo chute no ângulo de Areola.

O ritmo não caiu

Na volta do intervalo, o Arsenal mostrou que tem sede de vitória. Os Gunners não diminuiram o ritmo e ainda marcaram mais dois gols. Aos 18 minutos, Saka recebeu a bola na entrada da área e conseguiu finalizar no contrapé do goleiro, marcando sem chances de defesa.

Aos 19 minutos, o ex-West Ham, Declan Rice chutou da intermediária, sem chances para o goleiro Areola defender. O volante, que é a contratação mais cara da história do Arsenal, não comemorou em respeito ao seu ex-clube.