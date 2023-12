Arsenal é derrotado pelo West Ham e não consegue voltar à liderança da Premiere League

Na tarde desta quinta-feira (28), o Arsenal recebeu o West Ham no Emirates Stadium e foi derrotado por 2 a 0. Com o resultado, os Gunners não conseguiram voltar à liderança do Campeonato Inglês.

Como ficaram os times

O Arsenal, mesmo com a derrota, está em segundo colocado, com 40 pontos disputados e com dois a menos do que o Liverpool, que é líder. Já o West Ham continua no sexto lugar, com 33 pontos somados, três a menos que os Spurs.

Na primeira chance

Mesmo não tendo o domínio do jogo, o West Ham abriu o placar em sua primeira finalização certa no jogo, com Tomas Soucek, aos 12 minutos. Depois de balançar a rede pela primeira vez, o West Ham tentou segurar mais a bola, mas não conseguiu avançar muito no campo de ataque.

Até tentaram, mas sem sucesso

Durante a primeira etapa, os Gunners mantiveram a posse de bola, mas encontraram muita dificuldade em achar espaços para finalizar. Na segunda etapa o cenário mudou para o time de Gabriel Jesus, que passou a conseguir encontrar mais espaços com o atacante brasileiro.

Brasileiro lesionado

Lucas Paquetá, aos 33 minutos do primeiro tempo, colocou a bola para fora e caiu no gramado apontando um problema físico sentido no aquecimento. O brasileiro foi substituído por Benrahma.

Defesa sólida e ataque eficiente

Na segunda etapa, o cenário do jogo não mudou muito: Arsenal controlando as ações com a bola e o West Ham postado atrás da linha do meio-campo conseguiu neutralizar as jogadas do Arsenal, que conseguiu trocar muitos passes.

2 a 0

Mesmo com o time não conseguindo manter uma posse de bola, o West Ham conseguiu ampliar o placar com Mavropanos, que subiu firme após cobrança de escanteio, aos 10 minutos da etapa complementar.

Agenda das equipes

O Arsenal enfrentará o Fullham em seu último jogo do ano de 2023, em 31 de dezembro. Já o West Ham volta a campo apenas em 2024: no dia 1° de janeiro o time de Lucas Paquetá enfrenta o Brighton & Hove Albion.