Em um amistoso na Friends Arena, em Solna, a Suécia venceu a Albânia dentro de casa pelo placar de 1 a 0, nesta segunda-feira (25). O atacante Gustaf Nilsson foi o autor do único gol da partida, marcando aos 16 minutos do segundo tempo. Já Gyokeres, um dos destaque nesta temporada, ficou de fora da partida.

Pressão sueca

A Suécia começou controlando mais o jogo com a posse de bola. A primeira finalização veio de um chute de fora da área de Isak, porém, o goleiro albanês Thomas Strakosha encaixou sem problemas. Aos 11 minutos, Broja ganhou na corrida de Starfelt, invadiu a área e caiu, mas não viu nada no lance. Já aos 16, Gustav Nilsson aproveitou a sobra para chutar no gol e o capitão da Albânia, Berat Djimsiti, bloqueou o chute que tinha endereço.

Jogo alucinado

Aos 18 minutos, a zaga da Albânia vacilou perto da área, Kulusevski fez grande jogada, tocou para Forsberg finalizar dentro da área e acabou acertando a trave. Já aos 20, Bajrami bateu uma falta direta com perigo, e o goleiro sueco Olssen espalmou para escanteio. A Albânia até chegou a abrir o placar, com Broja, mas o centroavante estava impedido

Aos 23, Qazim Laci fez jogadaça e chutou para fora, causando muito susto para a defesa sueca. A partir daí, o jogo foi ficando mais frio, ainda mais que a Albânia recuou ainda mais. Aos 39 minutos, a defesa albanesa errou mais uma saída de bola, Isak recebeu da entrada da área, cortou para o meio, e bateu no meio do gol para Strakosha defender. No lance seguinte, os albaneses saíram errados outra vez, Olsson apareceu pela direita, chutou forte, e Strakosha fez uma defesaça.

Suécia sai na frente

No segundo tempo, aos três minutos, Isak cortou para o meio e bateu forte para fora. A Albânia começou a ter mais espaços no contra-ataque. Aos nove minutos, Asani bateu de canhota, mas acabou não indo para o gol. Pouco depois, foi a vez de Bajrami chegar sozinho para chutar de canhota, e passou com perigo. Até que aos 16 minutos, Kulusevski cruzou na medida para Gustaf Nilsson cabecear para abrir o placar para a Suécia. A Albânia respondeu aos 19. Asani chutou, mas foi travado e a bola foi para escanteio. O jogo foi ficando mais frio com o passar do tempo. Aos 37, em um lance de bola parada, Enea Mihaj teve a chance de empatar o marcador, mas mandou para fora.

Foto: Twitter/ @svenskfotboll

Próximos jogos

Sem conseguir se classificar para a Eurocopa 2024, a Suécia volta a campo em junho para fazer dois amistosos contra a Dinamarca e Sérvia. Já no segundo semestre, vai jogar a UEFA Nations League, onde caiu no grupo C, com Azerbaijão, Estônia e Eslováquia.

A Albânia, comandada pelo brasileiro Sylvinho, chega a quatro jogos sem vencer, mas está classificada para a Eurocopa 2024, onde caiu no grupo B, com Itália, Croácia e Espanha.