Nesta terça-feira (26), a Alemanha recebe a Holanda em uma partida amistosa no estádio Deutsche Bank Park, em Frankfurt, às 16h45 (horário de Brasília). Ambas as seleções vem de uma vitória nesta Data FIFA, e planejam fazer ainda mais testes antes da Eurocopa, disputada em junho de 2024.

As duas seleções já se enfrentaram em 45 jogos, desde amistosos até em final de Copa do Mundo, em 1974, quando a Alemanha se sagrou campeã. Ao todo, a seleção alemã venceu 16 partidas, enquanto a Holanda saiu vitoriosa em outras 12 oportunidades.

Na Euro 2024, a Alemanha, país-sede desta edição, caiu no Grupo A com Hungria, Escócia e Suíça. Por outro lado, a Holanda ficou no Grupo D, com Áustria, França e o vencedor da repescagem entre País de Gales e Polônia.

Alemanha faz último teste para jogar a Euro dentro de casa

Foto: Divulgação/DFB_Team

A última vez que as equipes se enfrentaram foi no dia 29 de março de 2022, no qual terminou empatado em 1 a 1. As seleções estão no mesmo grupo na UEFA Nations League, e devem se enfrentar no segundo semestre deste ano.

Após ficar sem vencer na última data FIFA, a Alemanha venceu a forte seleção da França, no último sábado (23), por 2 a 0, com gols de Wirtz e Havertz.

Apesar de ter nomes que estão se destacando, como Musiala e Wirtz, o grande destaque é o meio-campista Toni Kroos , que retornou a jogar pela seleção tetracampeã mundial, após ter anunciado sua aposentadoria em 2021. A decisão do jogador, que fez parte do time campeão do mundo em 2014, veio de um pedido pessoal do técnico Julian Nagelsmann para jogar a Euro deste ano, sediada na Alemanha.

Provável escalação: Ter Stegen; Kimmich, Rudiger, Tah e Raum; Toni Kroos e Gundogan; Thomas Muller, Wirtz e Musiala; Füllkrug.

Holanda tem retornos de nomes conhecidos

Foto: Divulgação/Onsoranje

A Holanda, por outro lado, goleou a Escócia por 4 a 0, com gols de Reijnders, Wijnaldum, Weghorst e Malen. A laranja mecânica, treinada por Ronald Koeman, vem de uma sequência de vitórias consecutivas, feito que não acontecia desde 2013.

O meia Georginio Wijnaldum não jogava desde junho de 2023, na derrota de 3 a 2 para a Itália, pela disputa de terceiro lugar da UEFA Nations League, onde chegou a marcar um dos gols. Além do meio-campista, Memphis Depay e Bizot também voltam após não serem convocados na última lista.

Provável escalação: Verbruggen; Geertruida, Van Dijk, De Vrij e Hartman; Reijnders e Wieffer; Simons, Gakpo e Dumfries; Weghorst

Transmissão

A partida tem transmissão no Brasil ao vivo no canal SporTV 2, na TV fechada.