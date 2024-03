Nesta terça-feira (26), a Alemanha recebe a Holanda no segundo jogo amistoso nesta rodada de Data Fifa, antes da estreia da Eurocopa, às 16h45 (horário de Brasília), no Estádio Deutsche Bank Park, em Frankfurt.

Dessa forma, os alemães chegam com moral para enfrentar os holandeses, após derrotarem a badalada França, por 2 a 0, no último sábado (23), com gols de Wirtz e Havertz.

Com o triunfo, a Alemanha também se recuperou de uma fase turbulenta por conta dos resultados dos últimos amistosos disputados, nos quais havia acumulado mais derrotas do que vitórias.

Durante esse período, os comandados de Julian Nagelsmann foram derrotados para Áustria e Turquia, além de um empate contra o México no final do ano passado.

No entanto, a última vitória da Mannschaft naquela ocasião, foi justamente contra os Estados Unidos no dia 14 de outubro por 3 a 1, com gols de Gündogan, Füllkrug e Musiala.

Além disso, os alemães também busca manter os 100% de aproveitamento em 2024 para embalar e dar a seu torcedor mais esperanças para mostrar a mesma força diante da Holanda nesta terça-feira, em outro teste importantíssimo para o técnico Julian Nagelsmann.

A Alemanha se garantiu na Eurocopa por ser o país-sede, e vem disputando amistosos ao longo das últimas Datas Fifa, após ser eliminada na fase de grupos da Copa do Mundo de 2022, no Qatar.

Pelo torneio da UEFA, os alemães serão os cabeças de chave do Grupo A, ao lado de Escócia, Hungria e Suiça, que completam a fase de grupos.

Alemanha deve ter mudanças no ataque contra a Holanda nesta terça-feira no último amistoso após a Eurocopa

Para essa partida, o técnico Julian Nagelsmann deverá escalar o atacante Niclas Füllkrug entre os titulares, no lugar de Kai Havertz, que marcou o gol da vitória contra a França no último fim de semana.

Por outro lado, a Alemanha terá que lidar com o desfalque do goleiro Manuel Neuer, que ainda segue lesionado e com isso Marc-André Ter Stegen, será novamente titular nesta terça-feira contra a Holanda no último amistoso, após a Eurocopa.

Além deles, os alemães apostam muito no retorno do meio-campista Toni Kroos, que novamente veste a camisa da seleção, após confirmar sua aposentadoria da Mannschaft em julho de 2021, durante a Eurocopa 2020.

Provável escalação da Alemanha

Ter Stegen; Kimmich, Rudiger, Tah e Raum; Toni Kroos e Gundogan; Thomas Muller, Wirtz e Musiala; Füllkrug.