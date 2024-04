Na noite desta terça-feira (02) começa a Copa Sudamericana 2024, para o grupo D da competição. Tradição, altitude e equipe brasileira marcam o pelotão. O grupo conta com Boca Jrs, Fortaleza, Nacional Potosí e Sportivo Trinidense. A equipe brasileira volta a buscar o sonhado título internacional depois de bater na trave em 2023, quando foi vice-campeão para a LDU.

As primeiras partidas do grupo acontecem amanhã, quarta-feira(03) de abril, entre Potosí x Boca Jrs, no estádio Víctor Ugarte e Sportivo Trinidense x Fortaleza, no estádio Defensores del Chaco. A rodada derradeira acontece na última semana de maio, quarta-feira (29).

O Fortaleza pode ser considerado um dos favoritos a levantar o caneco da Copa, já que, na última edição, só foi eliminado quando perdeu a final nos pênaltis para a LDU. Além disso, a equipe nordestina vem figurando a elite brasileira nos últimos anos, conquistando diversos campeonatos importantes como, Brasileiro Série B, Copa do Nordeste e Campeonato Cearense.

O time conta também com ótima gestão de Marcelo Paz, e o excelente treinador Vojvoda. Por esses e outros motivos o Leão do Pici chega forte para brigar pelo tão sonhado título continental.

O Fortaleza joga no Estádio do Castelão, que tem capacidade para 63 mil pessoas e fica localizado no Ceará.

O gigante Boca Juniors é o time mais tradicional do grupo D e até mesmo da competição. A equipe Argentina conta com seis Libertadores na galeria e diversos títulos importantes. A última Copa foi conquistada em 2007, na final sobre o Grêmio. Antes, o time argentino foi campeão em 1977, 1978, 2000, 2001 e 2003. No ano passado, o time disputou a final da Libertadores contra o Fluminense e perdeu.

O técnico do time é o argentino Diego Martínez, que foi anunciado no fim de 2023 e chegou com a missão de recuperar o Boca depois de um ano decepcionante, no qual o time não conquistou títulos e não se classificou para a Conmebol Libertadores de 2024.

O time joga no estádio La Bombonera, que tem capacidade para 54 mil pessoas e é um dos mais temidos do planeta.

Nacional Potosí (Bolívia)

O Nacional Potosí é um pequeno clube da Bolívia, sem títulos expressivos na elite, mas que pode complicar a vida dos demais do grupo, devido a altitude de seu estádio. Fundado em 1942, o clube chegou à primeira divisão pela primeira vez em 2008.

O técnico do time é Miguel Zahzú, argentino e ex-goleiro. O destaque da equipe é Facundo Callejo, de 31 anos.

A equipe joga no Estádio Víctor Agustín Ugarte, com capacidade para cerca de 32 mil pessoas. A altitude no local é de 4 mil metros e é o principal fator dos times não quererem enfrentar o clube.

Sportivo Trinidense (Paraguai)

O Sportivo Trinidense é um clube paraguaio com sede na cidade de Trinidad e é considerado o time mais fraco do grupo. Fundado em 1924, disputa atualmente a Divisão Intermediária, correspondente à segunda divisão nacional.

O time é estreante em competições internacionais, depois de fazer história e se classificar depois de eliminar o El Nacional do Equador, fora de casa, na pré-Libertadores. Entre as suas conquistas de maior destaque estão os títulos da Divisão Intermediária de 2000 e 2022, além do vice-campeonato da Copa Paraguai de 2021.

O time vem mandando seus jogos como visitante ultimamente, pois seu antigo estádio, que tinha capacidade para 3 mil espectadores foi vendido.

Jogos do Fortaleza na competição

1ª rodada: Fora de casa contra o Trinidense/PAR (3 de abril)

2ª rodada: Em casa contra o Nacional de Potosí (10 de abril)

3ª rodada: Em casa contra o Boca Juniors (25 de abril)

4ª rodada: Fora de casa contra o Nacional de Potosí (8 de maio)

5ª rodada: Fora de casa contra o Boca Juniors (15 de maio)

6ª rodada: Em casa contra o Trinidense/PAR (29 de maio)