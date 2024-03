Nesta segunda-feira (18), o Boca Juniors teve sua chave definida na fase de grupos da Copa Sul-Americana 2024. O sorteio dos embates aconteceu na cidade de Luque, no Paraguai, sede da Conmebol.

O clube xeneize será o cabeça de chave do Grupo D, ao lado de Fortaleza/BRA, Nacional de Potosí/BOL e Trinidense/PAR.

O Boca Juniors vai estrear fora de casa em território boliviano, contra o Nacional de Potosí, com datas marcadas para a semana do dia 2 de abril, no Estádio Víctor Augustín Ugarte.

Já o primeiro jogo dos xeneizes na Bombonera pela fase de grupos da Sul-Americana, será contra o Sportivo Trinidense (PAR), na semana do dia 9 do mesmo mês.

Segundo o regulamento da Conmebol, o primeiro colocado de cada chave da fase de grupos da Copa Sul-Americana de 2024, se classifica diretamente para as oitavas de final do torneio continental.

Por outro lado, o segundo colocado enfrentará os terceiros colocados dos grupos da Libertadores, em playoffs, para conseguir uma vaga nas oitavas.

A fase de grupos da Sul-Americana de 2024 tem data marcada para o próximo dia 2 de abril e será disputada até o dia 29 de maio.

Já as oitavas de final terão início entre os dias 13 e 22 de agosto, enquanto as quartas tem datas previstas para os dias 17 e 26 de setembro.

As semifinais estão marcadas para os dias 23 e 30 de outubro. A grande final, por sua vez, será disputada no dia 23 de novembro, em jogo único e sem local definido até então.

Um estádio cogitado para a decisão da Sul-Americana é o Jorge Luis Hirschi, que fica localizado na cidade de La Plata e que pertence ao Estudiantes.

Confira a tabela do Boca Juniors na Copa Sul-Americana 2024:

Rodada 1: Nacional de Potosí (BOL) x Boca Juniors - semana do dia 03/04

Rodada 2: Boca Juniors x Sportivo Trinidense (PAR) - semana do dia 10/04

Rodada 3: Fortaleza (BRA) x Boca Juniors - semana do dia 24/04

Rodada 4: Sportivo Trinidense (PAR) x Boca Juniors - semana do dia 08/05

Rodada 5: Boca Juniors x Fortaleza (BRA) - semana do dia 15/05

Rodada 6: Boca Juniors x Nacional de Potosí (BOL) - semana do dia 29/05

Veja a data dos mata-mata da Copa Sul-Americana 2024:

Playoffs: 17/7 e 24/7

Oitavas de final: 14/8 e 21/8

Quartas de final: 18/9 e 25/9

Semifinal: 23/10 e 30/10

Final: 23/11