Na noite desta quarta-feira (20), o Fortaleza recebe o Ceará em jogo válido pela sexta rodada da Copa do Nordeste. A bola rola às 21h30 (horário de Brasília) no Castelão. A VAVEL Brasil acompanha todos os lances em tempo real.

Na última partida pelo Campeonato Cearense, o Fortaleza bateu o Maracanã e se classificou para a final, contra o próprio Ceará. Para este segundo Clássico-Rei do ano, os comandados de Vojvoda buscam a primeira vitória - o primeiro terminou empatado em 3 a 3. Até aqui, o time já disputou 14 partidas e soma sete vitórias, seis empates e uma derrota. Pela Copa do Nordeste, o time está em segundo colocado do grupo B, com oito pontos somados, quatro atrás do Bahia.

O Ceará, de Vagner Mancini, empatou contra o Ferroviário no último compromisso pelo Campeonato Cearense. O resultado classificou a equipe para a final. Por enquanto, o time soma 12 partidas disputadas e cinco vitórias, seis empates e uma derrota. Pela Copa do Nordeste, o Vozão é apenas o sétimo colocado do grupo A, com seis pontos em cinco jogos.

Como chega o Leão

Vojvoda não poderá contar com Brítez. O técnico deve contar com Titi e Cardona formando a dupla de zaga da equipe. Calebre é outro que pode pintar entre os titulares. Kauan é uma outra possibilidade para o meio-campo.

Provável time: João Ricardo, Tinga, Titi, Cardona, Bruno Pacheco; Zé Welison, Pochettino, Calebe; Pikachu, Moisés e Lucero.

Como chega o Vozão

Vagner Mancini terá que substituir Richard no gol do Ceará. No último jogo da equipe, o goleiro saiu com dores no tornozelo e não deve estar apto para entrar em campo. Outra baixa é o atacante Facundo Castro. Para o seu lugar, Mancini deve optar por Aylon pela ponta e Barceló como referência.

Provável time: Bruno Ferreira, Raí Ramos, Matheus Felipe, Ramon Menezes, Matheus Bahia; Richardson, Guilherme Castilho, Lourenço; Erick Pulga, Aylon e Facundo Barceló.