A noite desta terça-feira (02) contará com 5 partidas da Copa Sul-Americana, o que representa o início da competição em 2024.

Dessas cinco partidas, três possuem equipes brasileiras, Internacional, Athletico Paranaense e Corinthians fazem suas estreias hoje no torneio.

No grupo A, que não conta com a presença de nenhum time do Brasil, sendo assim o único, o César Vallejo recebe o Defensa y Justicia no Peru, abrindo a contagem do primeiro grupo da competição.

Defensa y Justicia

Divulgação: Defensa y Justicia

Na Sul-Americana

Participações: 6

6 Última aparição: 2023

2023 Títulos: 1 (2020)

A equipe argentina foi fundada em uma província de Buenos Aires no ano de 1935, cidade chamada de Florencio Varela, de aproximadamente 500 mil habitantes.

O time apelidado carinhosamente de "los halcones" por seus torcedores, era completamente desconhecido no cenário sul-americano até o ano de 2017, ano em que entrou em cena, principalmente no Brasil, pois eliminou o São Paulo na própria Sul-Americana.

A partir daí, o clube deslanchou, se consagrando campeão da Sula no ano de 2020, além de ter conquistado a Recopa em cima do poderoso Palmeiras de Abel Ferreira.

Em 2021 se encontrou em um grupo muito complicado com Palmeiras, atual campeão que viria ser bicampeão naquele mesmo ano e com o forte Independiente del Valle.

A equipe comandada por Sebastián Beccacece na época, fez história naquela edição. Não bastava derrotar o Palmeiras dentro do Allianz Parque em uma partida épica que terminou em 3 a 4, sendo responsável pela única derrota na campanha alviverde dentro do torneio.

Além disso, despachou o del Valle na fase de grupos e foi eliminado nas oitavas de final pelo vice-campeão, Flamengo.

Atualmente o clube atravessa uma fase estável e é o 9° colocado na Copa de la Liga.

O Defensa y Justicia é o principal favorito para avançar no grupo A.

Independiente Medellín

Na Sul-Americana

Participações: 6

Última aparição: 2023

2023 Melhor participação: 2016 (quartas de final)

O clube centenário colombiano, que eliminou o Tolima na pré, busca se classificar para o mata-mata, feito que não ocorre desde o ano de 2016.

A equipe comandada pelo pressionado Alfredo Arias, vive um momento de instabilidade na temporada, com mais derrotas do que vitórias no campeonato colombiano.

O Independiente Medellín vem para brigar pela classificação, porém um pouco abaixo da equipe argentina.

Always Ready

Divulgação: Always Ready

Na Sul-Americana

Participações: 1

1 Última aparição: 2020

2020 Melhor aparição: 2020 (fase de grupos)

A equipe boliviana tem um componente muito forte a seu favor, a altitude. O estádio Municipal de Al Alto, fica a 4.150m acima do nível do mar, sendo o 2° com maior altitude do mundo.

Em sua casa, o time comandado por Eduardo Villegas, já derrotou equipes como o Corinthians e o Internacional.

Eliminada na pré-Libertadores pelo Nacional do Uruguai, a equipe de La Paz vem em uma ascensão muito grande. Disputou duas das últimas três edições da Libertadores, competição inédita até então na história do clube fundado em 1933.

O Always Ready vem de três derrotas consecutivas, mas graças a vantagem da altitude, deve medir forças com o Independiente Medellín, para incomodarem o Defensa y Justicia.

César Vallejo

Na Sul-Americana

Participações: 4

4 Última aparição: 2023

2023 Melhor aparição: 2014 (quartas de final)

O time peruano atravessa uma fase péssima, é o penúltimo colocado do campeonato nacional, com apenas uma vitória em nove partidas.

Demitiu seu técnico atualmente e Guilermo salas assumiu o comando.

A principal esperança da torcida é o experiente e multicampeão Paolo Guerrero, que atualmente completou 40 anos.

O César Vallejo é o time que atravessa o momento de maior fragilidade dentre os quatro do grupo, e por isso deve ficar de fora da disputa para as oitavas de final da Copa Sul-Americana.