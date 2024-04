Em grande clássico disputado neste domingo (7), válido pela 32ª rodada da Premier League no Old Trafford, Manchester United e Liverpool empataram por 2 a 2 em jogo marcado por dois tempos distintos. Bruno Fernandes e Mainoo marcaram para os Red Devils, enquanto Diaz e Salah marcaram a favor dos Reds.

Liverpool 100% dominante no 1º tempo

A partida começou em ritmo muito acelerado com o Manchester United balançando as redes logo com um minuto de partida, mas Garnacho estava impedido e o VAR anulou o tento. Este foi o único momento de perigo a favor dos mandantes durante toda a etapa inicial.

Com domínio total das ações ofensivas, o Liverpool abriu o placar aos 22 minutos do primeiro tempo. Robertson cobrou escanteio e Darwin Nuñez escorou de cabeça para Luis Dias mandar a bola no fundo da rede, vencendo o goleiro Onana com categoria.

Os Reds tiveram maiores oportunidades de ampliar a vantagem no primeiro tempo com boas participações de Salah, mas foram diversas oportunidades desperdiçadas, enquanto o Manchester United não finalizou durante toda a etapa inicial (pois lances anulados por impedimento não entram na estatística).

Reação surpreendente do Manchester United veio com golaços

No segundo tempo, o United voltou do intervalo com outra postura e logo buscou o empate com um golaço memorável de Bruno Fernandes do meio campo. Quansah errou na saída e deixou a bola nos pés do artilheiro português, que viu Kelleher fora do gol e bateu de primeira, marcando por cobertura.

Dominante na etapa complementar e muito mais equilibrado, os Red Devils buscaram a virada na marca dos 22 minutos. Manioo recebeu pelo lado esquerdo e girou para cima da marcação para bater cruzado, vencendo Kelleher, em mais um golaço espetacular no clássico.

O Liverpool precisava reagir para evitar maior prejuízo na Premier League, mas o United "facilitou" a situação aos 38 minutos quando Elliott foi derrubado por Wan-Bissaka dentro da área em pênalti claro para os Reds. Salah cobrou no contrapé de Onana e buscou o empate.

Tabela

Com esse empate no clássico, o Liverpool perdeu a liderança da Premier League e foi a 71 pontos. O Arsenal lidera a tabela de classificação nos critérios de desempate, enquanto o Manchester United soma 49 pontos e aparece oito pontos atrás do Tottenham.

Sequência

O próximo compromisso do Manchester United será neste sábado (13), fora de casa, diante do Bournemouth, pela 32ª rodada da Premier League. Enquanto isso, o Liverpool volta a campo antes, nesta quinta-feira (11), em duelo válido pelas quartas de final da Europa League contra a Atalanta.