Em casa, o Manchester United venceu o Everton, por 2 a 0, nesta manhã de sábado (9), pela 28ª rodada do Campeonato Inglês, no Old Trafford. Os gols foram marcados por Bruno Fernandes e Rashford, ambos de pênalti.



Garnacho é fatal e Red Rebels saem na vantagem

O Everton começou com força total, dominando, criando e parando na grande defesa de Onana. Do outro lado, o Manchester United tentava criar e conseguia suforcar o adversário. Aos quatro, Doucouré desce pela direita, faz o cruzamento e Onana sai bem para defender. Na sequência, Rashford é acionando por Garnacho na esquerda, domina dentro da área e leva uma rasteira de Tarkowski. O árbitro não perde tempo e assinala penalidade. Aos 11, O experiente camisa 8 vai para cobrança, Bruno pega firme na bola, manda na gaveta, Pickford acerta o canto, mas nada pode fazer.

A partida seguiu boa pro lado do United, que conseguia manter bola no pé e seguir levando perigo. Aos 34, em jogada individual, Garnacho invade a área e é derrubado com falta por Godfrey. O árbitro não pensa duas vezes e assinala penalidade, mais uma para os Red Rebels. Na sequência, Rashford foi para cobrança e mandou com carinho no canto direito, deslocando Pickford que mais uma vez, nada pode fazer.

Aos 44, Garnacho carrega bem pela direita, invade a área e cruza por baixo, Mykolenko trava com o braço e a torcida pede pênalti. Árbitro se irrita e não marca o pênalti mesmo com muita reclamação do time do United. Sem mudanças, o Manchester foi para o intervalo com vitória parcial de 2 a 0.

Manchester administra vantagem

O Manchester United continuou superior, mantendo bola no pé. Aos 18, após cobrança de escanteio, a bola ficou viva dentro da área. Lindelöf ainda conseguiu desviar, mas Pickford salvou o Everton. Do meio pro fim, os Red Rebels passaram a administrar a vantagem e buscaram a não correr mais riscos. Aos 31, o Everton chegou com Dobbin aparecendo livre pela esquerda e chutou cruzado. Calvert-Lewin se esticou todo, mas não conseguiu empurrar para o gol. Na sequência, o United teria um terceiro pênalti a seu favor, com Rashford recebendo dentro da área e sendo derrubado por Branthwaite, seria penalidade se a posição do jogador do United não fosse irregular e decretou a vitória do time da casa.

Mas, e como fica?

Com o resultado, o Manchester United fica na sexta colocação, com 47 pontos, voltando a sonhar com vaga na próxima edição da Liga dos Campeões da Europa. Já o Everton começa a se preocupar com o rebaixamento, com apenas 25 pontos e está muito próximo da zona da degola.

Próximos Jogos

O Manchester United volta a campo no Campeonato Inglês no sábado (16), às 12h (horário de Brasília), frente ao lanterna Sheffield United, novamente no Old Trafford. No domingo (17), às 11h, o Everton recebe o Liverpool, no Goodison Park.