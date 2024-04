Nesta quinta-feira (4), o Chelsea vai em busca de mais um desafio na temporada e dessa vez para enfrentar o Manchester United, em clássico realizado pela 31ª rodada do Campeonato Inglês, às 16h15 (horário de Brasília), no Stamford Bridge.

Na tabela de classificação da Premier League, os Blues se mantém na modesta 12ª colocação nos 40 pontos, num total de 11 vitórias, sete empates e dez derrotas.

Diante do Manchester United, o Chelsea terá que lidar com o desfalque do atacante Christopher Nkunku, que ainda se recupera de um problema no quadril e segue sem previsão de retorno aos gramado.

Com outra lesão séria, o centroavante francês não deve atuar mais pelos Blues nesta atual temporada e com isso perderá os últimos jogos restantes da Premier League, além do confronto diante do Manchester City nas semifinais da FA Cup.

Após quatro meses em recuperação da lesão no joelho, Nkunku voltou a jogar, mas o atacante se machucou novamente durante a decisão da Copa da Liga Inglesa contra o Liverpool, onde o clube londrino acabou sendo derrotado para os Reds na prorrogação por a 1 a 0.

Nesse momento, o camisa 18 do Chelsea disputou 10 partidas e marcou apenas dois gols, após se destacar pelo RB Leipzig, onde foi o artilheiro do Campeonato Alemão, com 16 tentos anotados, ao lado de Niclas Füllkrug, que atualmente defende o Borussia Dortmund.

O jogador foi contratado pelo clube londrino no começo da temporada, custando cerca de 65 milhões de euros (R$ 313 milhões na cotação atual), junto ao clube alemão, após a Copa do Mundo de 2022.

Dessa forma, Nhunku também chegou ao Chelsea com a missão de substituir o alemão Kai Havertz, que se transferiu para o arquirrival Arsenal no mercado da bola.

Além do francês, o técnico Mauricio Pochettino ainda conta com Raheem Sterling, Nicolas Jackson e Cole Palmer, como as principais opções dos Blues para o setor de ataque nesta atual temporada.

Chelsea busca voltar a vencer em casa na Premier League após tropeço no último fim de semana contra o Burnley

Para sonhar com uma vaga nas competições europeias, o Chelsea precisa do resultado positivo contra o Manchester United, restando sete rodadas para o fim do Campeonato Inglês, após ficar no empate contra o Burnley no último sábado.

Assim como Nhunku, os Blues também não vão poder contar com Wesley Fofana, Roméo Lavia, Reece James, Lesley Ugochukwu, Levi Colwill e Ben Chilwell, que ainda estão no departamento médico.