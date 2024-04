Na tarde dessa quarta-feira (10), o Barcelona vai a França enfrentar a equipe do Paris Saint-Germain em partida valida pelas quartas de final da Champions League. A bola vai rolas às 16h (Horário de Brasília) no estádio Parc Des Princes.

Clubes de grandes histórias quando o assunto é Liga Dos Campeões, PSG e o clube espanhol vão protagonizar um dos confrontos mais interessantes que o sorteio reservou. Isso porque existem alguns elementos interessantes que cercam essa partida, com destaque para os reencontros de Ousmane Dembélé e Luis Enrique: o treinador do time francês, campeão da Champions pelo Barça em 2014/15, saiu pela porta da frente e é bastante respeitado pela torcida culé. Já Dembélé forçou sua saída para o clube de Paris e hoje é "persona non grata" no Camp Nou.

Como chega o PSG

A equipe da capital francesa preservou alguns jogadores na partida do final de semana contra o Clermont, no intuito de chegar 100% para essa partida. Alguns jogadores do Paris que lidavam com lesão já estão recuperados, entre eles o zagueiro Marquinhos. Os desfalques da equipe são: Sergio Rico, Kimpembe, Kurzawa e Hakimi.

Provável time: Donnarumma; Zaire-Emery, Marquinhos, Skriniar, Hernández (Nuno Mendes); Kang Lee, Ugarte, Vitinha; Dembélé, Gonçalo Ramos, Kylian Mbappé.

Como chega o Barcelona

Pelo lado do Barcelona os desfalques ficam a cargo do lateral Alejandro Balde e o jovem meia Gavi, entregues ao departamento médico do clube espanhol. Christensen, Frankie De Jong e Pedri treinaram normalmente nos últimos dias e devem estar a disposição do técnico Xavi.

Provável time: Ter Stegen; Kounde, Cubarsi, Araújo, Cancelo; De Jong, Gündogan, Pedri (Fermín); Yamal, Lewandowski, Raphinha.

Retrospecto entre os dois times

PSG e Barcelona já se enfrentaram em 13 oportunidades, onde as duas possuem um grande equilíbrio.

Onde assistir

A partida de ida das quartas de final entre os dois clubes terá transmissão exclusiva da plataforma de streaming Max. quatro triunfos do time francês, quatro empates e cinco vitorias do Barça.