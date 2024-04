O duelo entre Real Madrid e Manchester City não é novidade na história recente da Champions League. Pelo terceiro ano consecutivo as equipes se enfrentarão na fase mata-mata da competição, porém, desta vez, em confronto válido pelas quartas de final da competição europeia. A partida, que é considerada uma final antecipada, acontecerá às 16 horas, nesta terça-feira no estádio Santiago Bernabeu, em Madrid.

Ao todo, as equipes já tiveram seus caminhos cruzados 10 vezes na competição europeia, com vantagem inglesa. São 4 vitórias do city, 3 do real, além de 3 empates.

Real em busca do seu décimo quinto título

O "rei da Europa" é líder de La Liga com 8 pontos a frente do segundo colocado Barcelona. Também invicto, com 7 vitórias em 8 jogos, a equipe liderada por Jude Bellingham e Vinícius Jr buscará vencer e seguir adiante na busca do 15º título europeu de sua história.

A equipe comandada pelo italiano Carlo Ancelotti que jamais venceu o City fora de casa terá para o jogo quatro desfalques: Courtois, David Alaba, Dani Ceballos e Éder Militão.

Provável escalação: Lunin; Carvajal, Tchouaméni, Rudiger, Mendy; Valverde, Camavinga, Kroos, Jude Bellingham; Rodrygo, Vinícius Jr.

City invicto na Champions

Com 8 vitórias em 8 jogos até aqui, o atual terceiro colocado da Premiere League busca manter o bom retrospecto na competição e repetir feito da temporada passada quando eliminou a equipe madridista com direito a goleada no Etihad Stadium.

Atual campeão, o time comandado por Pep Guardiola não poderá contar com o lateral direito inglês Kyle Walker e o zagueiro holandês Nathan Aké, ambos com lesões durante a data FIFA, além do zagueiro croata Gvardiol que viajou para Espanha mas é dúvida para o duelo.

Provável escalação: Ederson; Rico Lewis, Stones, Rúben Dias, Akanji; Bernardo Silva, Rodri, Kevin De Bruyne, Phill Foden, Doku; Haaland.

Confrontos anteriores

2012-13 (Fase de grupos)

Real Madrid 3 x 2 Manchester City

Manchester City 1 x 1 Real Madrid

2015-16 ( Semifinal)

Manchester City 0 x 0 Real Madrid (ida)

Real Madrid 1 x 0 Manchester City (volta)

2019-20 (Oitavas de final)

Real Madrid 1 x 2 Manchester City (ida)

Manchester City 2 x 1 Real Madrid (volta)

2021-22 (Semifinal)

Manchester City 4 x 3 Real Madrid (ida)

Real Madrid 3 x 1 Manchester City (volta)

2022-23 (Semifinal)

Real Madrid 1 x 1 Manchester City (ida)

Manchester City 4 x 0 Real Madrid (volta)

⚽ ¡Nuestros mejores goles en los cuartos de final en el Bernabéu!#UCL | #RealFootball pic.twitter.com/tvXHiRaE1k