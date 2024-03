Na manhã desta sexta-feira (15), a UEFA realizou o sorteio dos duelos das quartas de final da Champions League 2023/24. A definição dos jogos aconteceu em Nyon, na Suíça, sede da entidade.

Manchester City, Bayern de Munique, Atlético de Madrid, Barcelona, Arsenal, Paris Saint-Germain, Real Madrid e Borussia Dortmund, são os oito times que seguem vivos na disputa e foram colocados no mesmo pote, onde todos poderiam se enfrentar.

Os confrontos de ida das quartas de final da Champions League acontecem nos dias 9 e 10 de abril, enquanto a volta está marcada para os dias 16 e 17 do mesmo mês.

Por outro lado, as semifinais da principal competição de clubes da UEFA começam há duas semanas depois, com datas previstas para 30 de abril à 8 de maio, respectivamente.

O destaque dessas quatro partidas fica por conta do duelo entre Real Madrid e Manchester City, que vão reeditar a semifinal da temporada passada, quando os Citzens levaram a melhor sobre os espanhóis para chegar a final e conquistar a taça pela primeira vez.

A primeira partida entre as duas equipes será no Santiago Bernabéu, na Espanha e com o confronto de volta marcado para o Etihad Stadium, na Inglaterra.

Nos outros duelos, o Arsenal enfrenta o Bayern de Munique fazendo o primeiro embate das quartas de final da Champions League, no Emirates Stadium, em Londres e decidindo a vaga na Alemanha.

O Atlético de Madrid também faz o primeiro jogo desta fase no Cívitas Metropolitano e sai para decidir a classificação fora de casa contra o Borussia Dortmund, no Signal Iduna Park.

Por fim, o Paris Saint-Germain, do craque Kylian Mbappé, mede forças contra o Barcelona, do atacante Robert Lewandowski nas quartas de final, onde ambos se enfrentam no jogo de ida na França e na volta, a vaga será definida na Catalunha.

A final da Champions League tem data marcada para o dia 1 de junho, sábado, no mítico estádio de Wembley, em Londres. Será a oitava decisão da principal competição de clubes da Europa sediada no local.

Entre os oito classificados, apenas Arsenal, Atlético de Madrid e Paris Saint-Germain, que são os únicos clubes das quartas de final, que ainda não conquistaram a taça.

Além do sorteio das quartas de final da Champions League, também foi definido o chaveamento das semifinais até a grande decisão.

Veja os confrontos das quartas de final da Champions League

Arsenal x Bayern de Munique

Atlético de Madrid x Borussia Dortmund

Real Madrid x Manchester City

Paris Saint-Germain x Barcelona

Veja os confrontos da semifinal