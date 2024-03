Nesta segunda-feira (4), a Internazionale entra em campo novamente pelo Campeonato Italiano 2023/24 e o desafio dessa vez será contra o Genoa, pelo encerramento da 27ª rodada do Calcio, às 16h45 (horário de Brasília), no Estádio Giuseppe Meazza, em Milão.

Na tabela de classificação da Serie A, os Nerazzuris se mantém firmes na liderança com 69 pontos somados, incluindo 22 triunfos, três empates e apenas uma derrota.

Dessa forma, a Internazionale busca disparar mais sua vantagem na ponta do Campeonato Italiano para se aproximar cada vez mais do título do Scudetto, em caso de vitória sobre o Genoa nesta segunda-feira.

Em contrapartida, os Rossoblu aparecem na modesta 12ª colocação com 33 pontos somados, num total de oito vitórias, nove empates e nove derrotas.

No entanto, o Genoa precisa do resultado positivo fora de casa pelo Campeonato Italiano para manter as esperanças de sonhar com uma vaga para a Conference League da próxima temporada.

Como chega a Internazionale

Vivendo um momento mágico com 11 vitórias consecutivas nos últimos jogos, a Internazionale chega bastante embalada para o confronto desta segunda-feira e buscam manter os 100% de aproveitamento em 2024.

Portanto, os Nerazzurris acumulam uma impressionante sequência de resultados positivos em todas as competições nesta atual temporada, incluindo o título da Supercopa da Itália sobre o Napoli e um triunfo contra o Atlético de Madrid pelo placar de 1 a 0 no jogo de ida das oitavas de final da Champions League.

Diante do Genoa, o técnico Simone Inzaghi terá que lidar com os desfalques de Hakan Çalhanoğlu, Stefano Sensi e Juan Cuadrado, que estão entregues ao departamento médico e ficam de fora da partida desta segunda-feira.

Além deles, a Internazionale também não sabe se vai poder contar com o zagueiro Francesco Acerbi, o volante Davide Frattesi e o atacante Marcus Thuram, que ainda são dúvidas e podem compor o banco de reservas nessa partida, só dependem do treinador.

Como chega o Genoa

Em contrapartida, o Genoa está em situação oposta no Campeonato Italiano e vem fazendo uma temporada bem discreta, cada vez mais longe de uma vaga para as competições europeias do próximo semestre, com 13 pontos de distância do G6.

Nos últimos jogos da Serie A, os Rossoblu conquistam duas vitórias, um empate e levaram uma goleada de 4 a 1 para o Atalanta, no dia 11 de fevereiro, através da 24ª rodada do Scudetto.

Para essa partida, o técnico Alberto Gilardino deve escalar o Genoa com força máxima e também com a maioria de seus jogadores titulares à disposição nesta segunda-feira.

Por outro lado, os Rossoblu não vão poder contar com o zagueiro uruguaio Alan Matturro, que segue lesionado e sem previsão de retorno aos gramados.

Prováveis escalações

Internazionale: Sommer; Pavard, Stefan de Vrij e Bastoni; Darmian, Barella, Asllani, Mkhitaryan e Dimarco; Lautaro Martínez e Arnautovic. Técnico: Simone Inzaghi

Genoa: Josep Martínez, De Winter, Mattia Bani, Vásquez; Sabelli, Júnior Messias, Badelj, Frendrup, Aaron Martín; Guômundsson e Mateo Retegui. Técnico: Alberto Gilardino.