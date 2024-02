Nesta segunda-feira (26), Fiorentina e Lazio vão se enfrentar em duelo da parte de cima pelo Campeonato Italiano 2023/24, através da 26ª rodada do Calcio, às 16h45 (horário de Brasília), no Estádio Artemio Franchi, em Florença.

Na tabela de classificação da Serie A, a Viola aparece na oitava colocação com 38 pontos somados, incluindo 11 triunfos, cinco empates e nove derrotas.

Dessa forma, a Fiorentina busca retomar o caminho das vitórias no Campeonato Italiano para sonhar com uma vaga às competições europeias da próxima temporada.

Por outro lado, a Lazio se mantém na sétima posição com 40 pontos alcançados. O time da capital italiana possui 12 triunfos, quatro empates e nove reveses.

No entanto, os Biancocelesti precisam do resultado positivo nesta segunda-feira e podendo também ultrapassar a arquirrival Roma, que ainda entra em campo nesta rodada contra o Torino.

Como chega a Fiorentina

Há dois jogos sem vencer no Campeonato Italiano, a Fiorentina vai em busca de recuperação nesta segunda-feira, após um empate contra o Empoli por 1 a 1 e um revés contra o Bologna pelo placar de 2 a 0.

No entanto, esta queda de rendimento recente, deixou a Viola cada vez mais distante de uma vaga para a próxima edição da Champions League, com 10 pontos a menos que o Bologna. Já a disputa na Conference League é possível, com três de diferença.

Diante da Lazio, o técnico Vincenzo Italiano terá que lidar com os desfalques de Gaetano Castrovilli, Dodô, Oliver Christensen e Christian Kouamé, que seguem machucados e sem previsão de retorno aos gramados.

Sendo assim, a Fiorentina aposta muito na boa fase do meio-campista Alfred Duncan, autor de cinco assistências no Campeonato Italiano para, afinal, os melhores dias voltarem.

Como chega a Lazio

Assim como a Fiorentina, a Lazio também vive passando um momento de certa instabilidade no Campeonato Italiano, com duas vitórias, um empate duas derrotas em cinco partidas disputadas.

Por conta destes números recentes, os Biancocelesti deixaram a zona de classificação das competições europeias, com oito pontos atrás da vaga na Champions e um a menos que a Roma, na briga pela Conference League.

Em contrapartida, um ponto positivo da Lazio é o aproveitamento como visitante e sendo o quarto time que mais pontuou no Campeonato Italiano, incluindo seis vitórias, um empate e seis derrotas.

Para essa partida, o técnico Maurizio Sarri não vai poder contar com Patric, Nicolò Rovella e Mario Gila, que desfalcam os Biancocelesti por lesão e suspensão, respectivamente.

Prováveis escalações

Fiorentina: Terracciano; Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta e Biraghi; Duncan e Arthur Melo; Sottil, Bonaventura e Ikone; Beltran. Técnico: Vincenzo Italiano

Lazio: Mandas; Lazzari, Patric, Romagnoli e Marusic; Guendouzi, Cataldi e Matías Vecino; Felipe Anderson, Taty Castellanos e Zaccagni. Técnico: Maurizio Sarri