Na tarde deste domingo (21), o Manchester United enfrentou o Coventry, em duelo válido pela semi-final da Copa da Inglaterra, no Wembley Stadium, e conseguiu a classificação.

O Manchester chegou a ganhar o jogo por 3 a 0 no segundo tempo mas sofreu o empate, com isso o jogo acabou indo para a prorrogação e posteriormente foi para os pênaltis, onde os Red Devils levaram a melhor.

Manchester On Fire

Os primeiros minutos da partida foram de muita intensidade entre as equipes, tanto o Manchester United quanto o Coventry estavam ofensivamente bem. Porém o United tinha mais posse de bola, ocupando mais o campo de ataque e trocando passes para achar uma brecha na defesa adversária. Já o Coventry quando recuperava a bola, buscava acelerar o jogo para sair no contra ataque.

A primeira grande chance do jogo foi desperdiçada aos 20 minutos, pelos Red Devils, com Marcus Rashford. O camisa 10 saiu cara a cara com o goleiro Brad Collins, após pelo passe de Casemiro, mas o atacante acabou chutando pra fora.

Na jogada seguinte, aos 24 minutos, o Manchester United abriu o placar. O lateral Dalot escapou pela ponta direita e cruzou rasteiro, encontrando o volante McTominay na segunda trave, que finalizou como centroavante e balançou as redes.

Nos minutos seguintes o Coventry até que tentou mudar um pouco a sua estratégia, passando mais tempo com a bola e assim, levar perigo ao gol do United. Essa mudança gerou a melhor chance da equipe nessa etapa, com 39 minutos, onde o voltante Eccles recebeu com liberdade na direita da grande área e fez o cruzamento. Mas antes que o centroavante Simms pudesse finalizar, o lateral Dalot chegou fazendo o corte.

Antes do fim da primeira etapa, o United conseguiu ampliar o placar para 2 a 0. Em cobrança de escanteio de Bruno Fernandes, Maguire subiu mais alto que todo mundo para balançar as redes.

Segundo tempo dos sonhos para o Coventry

​​​​​​​Mesmo com dois gols de vantagem o United começou a segunda etapa querendo mais. Com 3 minutos, o meia Bruno Fernandes finalizou colocado de fora da área e a bola passou beliscando a trave.

O United seguiu pressionando o Coventry, até que aos 14 minutos veio o resultado, o terceiro gol. O meia português Bruno Fernandes recebeu de Rashford na área e finalizou de pé esquerdo, para marcar aumentar o placar.

Com 25 minutos, quando o jogo parecia tranquilo e controlado pelo United, o Converty diminuiu o placar para 3 a 1. O camisa 9 Simms aproveitou o cruzamento da direita de Van Ewijk e finalizou com a canela direita para o fundo da rede.

Aos 34, Callum O'Hare colocou fogo na partida ao fazer o segundo do Coventry no jogo, deixando o placar em 3 a 2. O camisa 10 conduziu pelo meio do campo de ataque e arriscou de fora da área. A bola desviou nas costas de Wan-Bissaka e foi parar no fundo do gol.

Depois do segundo gol do Coventry o jogo mudou completamente, o United recuou e passou a ser sufocado pelo adversário. O juiz deu 6 minutos de acréscimos e o que não faltou foi emoção.

Aos 48 minutos o estádio foi a loucura, o árbitro marcou uma penalidade a favor do Coventry, onde a bola pegou no braço do Wan-Bissaka dentro da área. O atacante Haji Wright ficou responsável pela cobrança e não desperdiçou, deixando tudo igual, 3 a 3.



Prorrogação



O primeiro tempo da prorrogação foi bem equilibrado, era visível que ambas as equipes estavam cansadas, mas o Coventry parecia tranquilo em querer levar para as penalidades. A melhor chance de gol foi do United, com Bruno Fernandes, o português finalizou uma bola que explodiu no travessão e por pouco não bateu nas costas do goleiro e entrou no gol.

No segundo tempo o jogo foi aberto com chances para ambos, mas o Coventry atuou melhor. A segunda etapa ainda terminou de forma insana, pois o Coventry chegou a marcar o quarto gol que daria a vitória e a classificação, mas que acabou sendo anulado pelo VAR, por impedimento.

Pênaltis

Nos pênaltis o United conseguiu a sua classificação, por 4 a 2. Casemiro foi o primeiro a bater e errou, pelo lado do Coventry, O’Hare e Ben Sheaf perderam suas cobranças. Höjlund foi responsável por encerrar as cobranças e fez o seu, levando o Manchester United para a final da Copa da Inglaterra. ​​​​​​​

Próximos compromissos

​​​​​​​O Manchester United volta a campo na quarta-feira (24), em duelo válido pela Premier League, contra o Sheffield United. O jogo será em sua casa, no Old Trafford, ás 16h. O Coventry também volta a jogar na quarta-feira (24), também como mandante, mas em duelo válido pela 2° divisão inglesa, contra o Hull City, ás 15h45, no Coventry Building Society Arena.