Nesta tarde de domingo (3), o Manchester City venceu o Manchester United por 3 a 1, pela 27ª rodada da Premier League. Marcus Rashford abriu o placar para os Red Devils, mas Foden duas vezes e Haaland no fim comandaram a virada dos Sky Blues.

Ilusão vermelha após golaço

O primeiro tempo foi totalmente dominado pelo Manchester City, com 18 finalizações e sem deixar o United respirar, a equipe de Guardiola buscava o gol incessantemente.

Porém, quem abriu o placar logo no início foram os Red Devils. Aos 8 minutos, Onana encontrou Bruno Fernandes no campo de ataque com um lançamento primoroso, o português fez o pivô e ajeitou a bola para Marcus Rashford dar um chutaço e balançar a rede do City.

Com esse resultado, o time de Erik ten Hag armaria uma “vingança” no clássico inglês, pois no primeiro turno o United foi derrotado por 3 a 0 dentro de casa para o Sky Blues.

Foto: Divulgação/Manchester United

Príncipe de Manchester

Na segunda etapa, o vice-líder continuou pressionando o seu rival na busca pelo empate. Então, justamente no momento que os Diabos Vermelhos estavam melhores na partida, Phil Foden aproveitou uma jogada pela direita e marcou um golaço de fora da área, aos 56 minutos, sem chances para Onana.

O inglês de 23 anos marcaria mais um, aos 80 minutos, em uma tabela com Julian Alvarez. O camisa 47 do City faz sua melhor temporada até aqui, sendo um dos principais destaques ofensivos de Pep Guardiola.

Nos acréscimos, Haaland, artilheiro da liga com 18 gols, deixou sua marca mais uma vez no clássico de Manchester. Na primeira etapa, ele havia perdido uma chance inacreditável debaixo da trave, mas desta vez o norueguês não desperdiçou a falha de Amrabat.

Sequência

Após a vitória, o City chegou a um ponto do Liverpool, líder da liga, com 63 pontos. No próximo fim de semana, teremos um duelo direto pela disputa do título. As equipes de Pep Guardiola e Jürgen Klopp se enfrentam mais uma vez pela Premier League.

Pelo outro lado, o ainda sexto colocado com 44 pontos, Manchester United, enfrenta o Everton no sábado (9), no lendário Old Trafford.