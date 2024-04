Neste domingo (21), o Manchester United entra em campo novamente e dessa vez para enfrentar o Coventry City, às 11h30 (horário de Brasília), em jogo único pelas semifinais da FA Cup, na Ricoh Arena.

Para avançar à final da Copa da Inglaterra, os Red Devils chegam para esse confronto, após vencerem o arquirrival Liverpool, por 4 a 3 nas quartas de final, ainda na prorrogação.

Do mesmo modo, os Sky Blues que surpreenderam o Wolverhampton pelo placar de 3 a 2 fora de casa, na fase anterior e querem aprontar mais uma vez na competição nacional.

Com isso, as duas equipes precisam da vitória no tempo normal para poder enfrentar o Manchester City, que derrotou o Chelsea neste sábado por 1 a 0 nas semifinais e é o primeiro time finalista da FA Cup.

Por outro lado, em caso de empate na etapa regulamentar, a vaga será definida na prorrogação ou nas penalidades máximas, se o resultado permaneça até o apito final e não houver nenhum vencedor.

Além disso, o Manchester United também podem voltar à decisão da Copa da Inglaterra pelo segundo ano seguido, após serem derrotados para o Manchester City na última temporada.

Como chega o Manchester United:

Em um momento de altos e baixos, o Manchester United ainda têm a chance de conquistar um título nesta temporada, após serem eliminados na fase de grupos da Champions League e nas oitavas de final da Carabao Cup para o Newcastle.

Na tabela de classificação da Premier League, os Red Devils aparecem na sétima colocação nos 50 pontos somados e fora da disputa das competições europeias.

Para essa partida, o técnico Erik ten Hag terá que lidar com os desfalques do zagueiro Raphaël Varane, Lisandro Martínez e Victor Lindelöf, os laterais Tyrell Malacia e Luke Shaw, e o atacante Anthony Martial, que seguem machucados e sem previsão de retorno aos gramados.

Além deles, o Manchester United também não sabe se vai poder contar com Jonny Evans e Scott McTominay, que ainda são dúvidas para o confronto deste fim de semana pela Copa da Inglaterra.

Como chega o Coventry City:

Assim como os Red Devils, o Coventry City vem fazendo uma campanha mediana na EFL Championship, através da oitava colocação, com 63 pontos somados, restando duas rodadas para o fim da competição nacional

Dessa forma, os Sky Blues também deram adeus ao sonhado acesso para a elite do futebol inglês e estão há oito de diferença para o Norwich, primeiro time dentro da zona de classificação dos playoffs.

Diante do Manchester United, o técnico Mark Robins terá que lidar com apenas duas ausências e tratam-se dos meias Jamie Allen e Tatsuhiro Sakamoto, ambos lesionados e ficam de fora da lista de relacionados neste domingo.

Prováveis escalações

Manchester United: Onana; Dalot, Kambwala, Maguire e Wan-Bissaka; Casemiro e Mainoo; Garnacho, Bruno Fernandes e Rashford; Hojlund. Técnico: Erik ten Hag.

Coventry City: Collins; Latibeaudiere, Thomas, Kitching e Bidwell; Torp e Sheaf; Van Ewijk, Palmer (O'Hare) e Wright; Simms. Técnico: Mark Robins.