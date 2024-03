Em grande fase nesta atual temporada, o Arsenal só retorna a campo apenas no dia 31 de março, após a Data Fifa e dessa vez para enfrentar o Manchester City, em confronto direto pela 30ª rodada do Campeonato Inglês, às 12h30 (horário de Brasília), no Etihad Stadium.

Na tabela de classificação da Premier League, os Gunners se mantém firmes na ponta nos 64 pontos somados, num total de 20 vitórias, quatro empates e quatro derrotas.

No entanto, o clube londrino também possui a mesma pontuação do Liverpool, mas lidera o Campeonato Inglês pelo critério de desempate e pelo número de saldo de gols.

Dessa forma, o Arsenal é o único time em 2024, que ainda sequer foi derrotado na Premier League e com 100% de aproveitamento em todos os jogos, desde a retomada da competição.

Durante esse período, os Gunners derrotaram o Crystal Palace, o Nottingham Forest, o Liverpool, o West Ham, o Burnley, o Newcastle, o Sheffield United e o Brentford, respectivamente.

Em contrapartida, o último revés do time comandado pelo técnico Mikel Arteta no Campeonato Inglês, foi justamente para o Fulham por 2 a 1, no dia 31 de dezembro do ano passado, no Craven Cottage.

Além disso, o Arsenal também possui o ataque mais positivo da Premier League com 70 gols marcados em 28 partidas disputadas até o momento.

Nos últimos jogos do Campeonato Inglês, os Gunners chegou a marca de 33 bolas nas redes em oito partidas disputadas em 2024 pela competição nacional.

Foram seis no Sheffield United, quatro no Newcastle, cinco no Burnley, dois no Brentford, seis no West Ham, três no Liverpool, dois no Nottingham Forest e cinco no Crystal Palace.

Arsenal terá apenas três desfalques para enfrentar o Manchester City na Premier League após a Data Fifa.

Para essa partida, o técnico Mikel Arteta terá que lidar com os desfalques do zagueiro Jurrien Timber, do lateral-direito Takehiro Tomiyasu e do atacante Gabriel Martinelli, que ainda estão se recuperando de lesões no departamento médico e seguem sem previsão de retorno aos gramados.

Por outro lado, o Arsenal deverá entrar em campo com força máxima contra o Manchester City na Premier League, após a Data Fifa e também com a maioria de seus jogadores titulares à disposição no dia 31 de março.