Manchester City e Brighton se enfrentaram nesta quinta-feira (25), no Falmer Stadium, em jogo atrasado da 29ª rodada da Premier League. O City não tomou conhecimento do adversário e aplicou uma goleada por 4x0. De Bruyne, Foden (duas vezes) e Julián Álvarez foram os autores dos gols. Com o resultado, o time de Guardiola ultrapassou o Liverpool na tabela e agora é o vice-líder com 76 pontos, um atrás do Arsenal, porém precisa repor um jogo atrasado. O Brighton ocupa a 11ª colocação, com 44 pontos.

Sobre o jogo

Em busca de colar novamente na liderança da Premier League, o Manchester City entrou focado para a partida e desde os primeiros minutos se impôs contra o Brighton e, com 33 minutos de jogo, o jogo já estava 3x0.

O time comandado por De Zerbi começou no ataque. Aos dois minutos de partida, Welbeck recebeu passe dentro da área, arrematou de primeira no gol, mas Ederson fez a defesa. Depois disso, o City dominou a partida e, aos 17 minutos, abriu o placar.

Foden tocou em profundidade para Walker, que cruzou na área para Kevin de Bruyne completar a jogada de peixinho e balançar as redes. Aos 25' , em cobrança de falta, Foden, bateu por fora da barreira e com um desvio no jogador adversário, ampliou o placar. Faltando pouco menos de 15 minutos para o fim da primeira etapa, Barco errou na saída de bola, e Foden marcou o terceiro gol dos Citizens.

Segunda etapa

A primeira grande chance do segundo tempo saiu dos pés de João Pedro. Aos sete minutos, o brasileiro fez boa jogada individual deixando Rodri e Akanji para trás, mas acabou finalizando em cima de Ederson. Aos 14' , o City chegou com perigo, graças a um erro de saída de bola de Van Hecke. Álvarez finalizou com força, mas o goleiro Steele estava bem posicionado.

Entretanto, três minutos depois o gol do argentino saiu. Ederson fez um lançamento incrível para Walker. Em velocidade, o lateral conduziu até a área, tirou a marcação e deixou o caminho livre para Álvarez decretar a vitória da equipe.

Como está a briga pelo título?

Em casa, os Gunners golearam o rival Chelsea por 5 a 0 e assumiram a liderança com 77 pontos em 34 jogos disputados. Com a vitória de hoje por 4x0 contra o Brighton, os Citizens estão na segunda colocação, com 76 pontos, porém em 33 rodadas, podendo assumir a liderança da competição. O saldo de gols é o primeiro critério de desempate. Os Gunners têm 56 de saldo e o City, 48.

Já os Reds perderam para o Everton por 2 a 0 e provavelmente estão fora da disputa pelo título da Premier League. Estão em terceiro com 74 pontos em 34 rodadas.

Arsenal e City chegam como favoritos para levantar o caneco. A experiência de Pep Guardiola, com seu elenco multicampeão inglês, contra Mikel Arteta, jovem treinador, com um elenco muito promissor, porém com pouca bagagem. O City poderá levantar seu sexto título da Premier League na era Guardiola. Já os Gunners buscam o primeiro título sob o comando de Arteta.

Próximo confronto

O Manchester City volta a campo no próximo domingo (28) às 12h30, contra o Nottingham Forest, fora de casa, no estádio City Ground. Já o Brighton visitará o Bournemouth na mesma data, em partida também válida pela Premier League, no Vitality Stadium, às 10h."