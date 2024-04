Nesta quarta-feira (24), o Manchester United reencontrou o caminho das vitórias na Premier League, ao derrotar o Sheffield United por 4 a 2, em confronto atrasado pela 29ª rodada da competição nacional, no Old Trafford.

Os gols da partida foram marcados por Harry Maguirre, Bruno Fernandes (2) e Rasmus Hojlund para os Red Devils, enquanto Jayden Bogle e Brereton Díaz descontaram a favor dos visitantes.

Com o resultado, o Manchester United entrou no G6 da Premier League, através da sexta colocação e chegou aos 53 pontos somados na Premier League, restando quatro rodadas para o fim da competição nacional.

Dessa forma, o time comandado pelo técnico Erin Ten Hag segue cada vez mais vivo por uma vaga para a Europa League da próxima temporada.

Por outro lado, o Sheffield United se complicou mais na competição e segue cada vez mais afundado na lanterna do Campeonato Inglês, com apenas 16 pontos em 34 rodadas.

Nesse momento, os Blades estão há dez pontos atrás, em relação a o Nottingham Forest, primeiro time fora da zona de rebaixamento, que aparece na 17ª colocação da Premier League.

Bruno Fernandes comanda a virada do Manchester United sobre o Sheffield United na Premier League

Durante a primeira etapa, o Sheffield United começou surpreendendo e logo abriu o placar aos 34 minutos com Bogle, que aproveitou a saída de bola errada do goleiro Onana e o atacante só teve o trabalho de mandar para o fundo das redes e fazer, 1 a 0.

Antes do intervalo, o Manchester United conseguiu buscar o empate aos 42 minutos, com o zagueiro Maguire, que aproveitou cruzamento de Garnacho e o camisa 5 desviou de cabeça para deixar tudo igual.

Na volta para a segunda etapa, os visitantes pularam de novo na frente e dessa vez com Brereton Díaz, que aproveitou a assistência de Osborn e finalizou de primeira para desempatar o confronto para o Sheffield United.

Mesmo em desvantagem no placar, o Manchester United não se entregou e deixou a partida tudo igual novamente, com Bruno Fernandes de pênalti, aos 15 minutos. Na cobrança, o português bateu e acertou no cantinho de Fodeingham, empatando em 2 a 2.

No entanto, o gol da virada dos Red Devils, só saiu aos 35 minutos e outra vez com o camisa 8, que avançou pela intermediária e mandou uma bomba de muito longe, acertando no canto superior do goleiro adversário.

Ainda nos minutos finais, o Manchester United conseguiu decretar a vitória aos 40, com Hojlund, que recebeu passe de Bruno Fernandes na área e o atacante apareceu de carrinho para anotar o quarto gol da partida, antes dos acréscimos.

Próximos compromissos

Para sonhar com uma vaga na Europa League, o Manchester United entra em campo novamente pela Premier League neste sábado (27) e dessa vez para enfrentar o Burnley, às 11h (horário de Brasília), em confronto válido pela 35ª rodada da competição nacional, no Old Trafford.

Do mesmo modo, o Sheffield United vai em busca de recuperação no Campeonato Inglês contra o Newcastle fora de casa, também no mesmo dia e horário, no St. James' Park.