Na última terça-feira (23), o Arsenal disparou cada vez mais na liderança da Premier League, ao golear o arquirrival Chelsea com facilidade por 5 a 0, em confronto atrasado pela 29ª rodada da competição nacional, no Emirates Stadium.

Com o resultado, os Gunners se mantiveram firmes na ponta do Campeonato Inglês nos 77 pontos somados, incluindo 24 vitórias, cinco empates e cinco derrotas.

Dessa forma, o Arsenal também vem mostrando toda sua força contra Liverpool e Manchester City, seus dois principais concorrentes na luta pelo título da Premier League, restando quatro rodadas para o fim do torneio.

No entanto, os comandados de Mikel Arteta só dependem apenas de si mesmo para ser campeões, caso que vença seus últimos jogos e podendo quebrar um tabu de quase 20 anos sem conquistar o Campeonato Inglês.

Além disso, o Arsenal também manteve sua invencibilidade contra times do Big Six nesta atual temporada da Premier League, num total de quatro vitórias e quatro empates em oito jogos disputados até o momento.

Durante esse período, os Gunners sequer perderam para seus principais adversários nesse quesito e levaram a melhor sobre o Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United e Tottenham, que são considerados os seis times mais poderosos do Campeonato Inglês nos últimos anos.

Antes do fim da Premier League terá pela frente mais duas partidas dentro do Big Six, o clássico deste fim de semana contra os Spurs, e mais na frente o jogo contra os Red Devils, no Old Trafford, pela penúltima rodada da competição nacional.

Veja abaixo os resultados do Arsenal contra equipes do Big Six na Premier League:

3x1 Manchester United

2x2 Tottenham

1x0 Manchester City

2x2 Chelsea

1x1 Liverpool

3x1 Liverpool

0x0 Manchester City

5x0 Chelsea

Arsenal terá força máxima no clássico contra o Tottenham no próximo fim de semana pela Premier League

Para essa partida, o técnico Mikel Arteta deverá escalar o Arsenal com força máxima e também com a maioria de seus jogadores títulares à disposição neste domingo (28) no clássico contra o Tottenham, às 10h (horário de Brasília), através da 35ª rodada da Premier League, no Tottenham Hotspur Stadium.

Por outro lado, os Gunners ainda não sabem se vão poder contar o zagueiro holandês Jurrien Timber, que está em fase final de recuperação no ligamento cruzado anterior de seu joelho direito e segue como dúvida para enfrentar os Spurs neste fim de semana.