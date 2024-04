Nesta terça-feira (23), o Arsenal terá mais um desafio pela frente na Premier League e dessa vez para enfrentar o Chelsea em clássico londrino que será disputado às 16h (horário de Brasília), em confronto atrasado da 29ª rodada da competição nacional, no Emirates Stadium.

Na tabela de classificação do Campeonato Inglês, os Gunners seguem firmes na liderança com 74 pontos somados, incluindo 23 vitórias, cinco empates e cinco derrotas em 33 jogos disputados até o momento.

Dessa forma, o Arsenal só depende apenas de si para conquistar a Premier League, após 20 anos e com isso precisa torcer por tropeços de Manchester City e Liverpool, seus principais concorrentes na luta pelo título, que ainda entram em campo nesta rodada.

Por outro lado, os Blues chegam para esse clássico vivendo um momento completamente oposto do arquirrival no Campeonato Inglês e ocupam a nona colocação com 47 pontos conquistados.

No entanto, o Chelsea precisa do resultado positivo fora de casa contra o Arsenal nesta terça-feira e também podendo sonhar com uma possível classificação para as competições europeias, após uma temporada abaixo do esperado.

Como chega o Arsenal

Após a eliminação para o Bayern de Munique nas quartas de final da Champions League no meio de semana, o Arsenal mostraram que ainda estão motivados para a disputa do título da Premier League, restando cinco rodadas para o fim da competição nacional.

Na rodada passsada, jogando fora de casa, os Gunners venceram o Wolverhampton por 2 a 0, com gols de Leandro Trossard e Martin Odegaard e o time londrino reassumiu a liderança do Campeonato Inglês.

Além disso, o Arsenal também é o dono do melhor ataque da Premier League com 77 gols marcados, assim como a melhor defesa da competição nacional, com 26 sofridos.

Diante do Chelsea, o técnico Mikel Arteta terá o elenco todo à disposição nesta terça-feira, com a exceção apenas do zagueiro holandês Jurrien Timber, que ainda está lesionado e segue sem previsão de retorno aos gramados.

Como chega o Chelsea

Apesar da eliminação para o Manchester City pelas semifinais da Copa da Inglaterra no último fim de semana, o Chelsea segue cada vez mais vivo na briga por uma vaga para as competições europeias na próxima temporada.

Com um jogo a menos na Premier League, os Blues estão apenas três pontos atrás de Newcastle e Manchester United, respectivamente o sexto e o sétimo colocado da tabela, caso que ultrapasse um deles, poderá ficar com uma das vagas para a Conference League.

Para essa partida, o técnico Maurício Pochettino terá como desfalques o lateral-direito Reece James, os defensores Wesley Fofana e Levi Colwill, os meias Lesley Ugochukwu e Roméo Lavia e os atacantes Cole Palmer e Christopher Nkunku, que ainda estão entregues ao departamento médico.

Prováveis escalações

Arsenal: Raya; Ben White, Saliba, Gabriel Magalhães e Kiwior (Tomiyasu); Jorginho, Declan Rice e Odegaard; Saka, Havertz e Gabriel Martinelli. Técnico: Mikel Arteta.

Chelsea: Petrovic; Gilchrist, Chalobah, Thiago Silva e Cucurella; Caicedo e Enzo Fernández; Madueke e Gallagher; Jackson. Técnico: Maurício Pochettino.