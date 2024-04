No clássico mais aguardado da 34ª rodada da Premier League, o Everton superou o Liverpool por 2 a 0 no Goodison Park e provocou mudanças nas duas partes da tabela. Branthwaite e Calvert-Lewin foram os autores dos gols dos Tofees.

Domínio da posse de bola sem efetividade para o Liverpool

Tivemos as duas equipes buscando o gol com muita intensidade na etapa inicial mesmo que os Reds tenham entrado em campo dominando a posse de bola, enquanto o Everton buscava apostar em um estilo de jogo mais direto sendo perigoso nas boladas paradas.

A principal chance dos Tofees vieram logo no início quando Harrison lançou de três dedos e Calvert-Lewin escapou de Alisson até ser derrubado pelo goleiro, mas o VAR anulou o pênalti marcado em campo por conta da posição de impedimento no campo.

Na sequência. McNeil cobrou falta da grande área e Tarkowski ajeitou de cabeça para Calvert-Lewin testar à queima-roupa na segunda trave, mas o goleiro Alisson reagiu muito rápido e salvou o Liverpool de forma determinante. Mais perigoso durante todo o jogo, o Everton enfim abriu o placar.

Aos 28, McNeil recolocou a bola na área após cobrança de falta e Godfrey finalizou sendo travado pela marcação. Na sobra, Branthwaite chutou por baixo de Alisson e a bola entrou rapidamente para garantir o primeiro gol do Everton.

O Everton naturalmente recuou mais após a abertura do placar e o Liverpool conseguiu levar enorme perigo no restante do primeiro tempo, mas Pickford fez ótimas defesas e evitou os gols de Luis Días e Darwin Nuñez.

Everton garantiu a vitória no contra-ataque

O Liverpool aumentou ainda mais a intensidade na etapa complementar e chegou a ficar com mais de 80% de posse de bola, mas a baixa eficiência nas finalizações acabou mais uma vez virando problema para os comandados de Jurgen Klopp. Além disso, o Everton rapidamente aproveitou e buscou o segundo gol no contra-ataque.

Aos 11, Alisson espalmou a bola pela linha de fundo após receber um chute firme de Hudson de fora da área. Na cobrança de escanteio pela direita, McNeil cobrou fechado e Calvert-Lewin subiu na segunda trave com total liberdade para testar firme no chão superando Alisson.

Klopp acionou Endo, Harvey Elliott e Jarell Quansah para tentar buscar a virada. Aos 24’, Luis Díaz invadiu a grande área pela esquerda e entortou a marcação de Godfrey para chutar colocado buscando o ângulo oposto, mas a bola bateu na trave e saiu.

Após segurar bastante a pressão dos Reds com um sistema defensivo muito bem organizado, o Everton quase sofreu gol no fim, mas Pickford fez um milagre ao defender o chute de Elliott na sobra dentro da área, garantindo uma importante vitória na briga contra o rebaixamento.

Tabela

A derrota praticamente afasta as chances de rebaixamento do Everton. Com quatro rodadas para o fim da Premier League, os Toffees têm 33 pontos, oito a mais do que o Luton Town. Para o Liverpool, o título ficou mais distante com três pontos do Arsenal e possivelmente cinco pontos de diferença contra o Manchester City.

Sequência

A próxima rodada da Premier League será neste final de semana, com o Everton recebendo o Brentford no Goodison Park, enquanto o Liverpool visita o West Ham.