Com cinco gols nos últimos dois jogos, Stéfano Pinho celebra fase artilheira nos EUA

O atacante Stéfano Pinho vive fase artilheira nos Estados Unidos. Foram cinco gols nos últimos dois jogos pelo Birmingham Legion. O brasileiro marcou quatro vezes na goleada sobre o Chattanooga Red Wolves (4 a 2), em partida da US Open Cup, e uma vez na vitória por 1 a 0 sobre o Miami FC, pela USL Championship.

“Muito feliz com esse bom momento aqui nos Estados Unidos. Estamos apenas no início da temporada, mas pude ajudar a equipe com gols importantes até aqui. Isso com certeza dá uma motivação extra para os próximos desafios”, destacou o jogador, de 33 anos.

Revelado pelo Fluminense, Stéfano Pinho tem longo histórico no futebol dos Estados Unidos. O atacante desembarcou no país em 2015, e antes de chegar ao Birmingham Legion, passou por Fort Lauderdale Strikers, Minnesota United, Miami FC, Orlando City, Austin Bold e Indy Eleven. Ele também soma experiências em clubes de Finlândia, China e Arábia Saudita. Em 2023, vestiu a camisa do Paysandu no primeiro semestre.

“O futebol tem evoluído muito aqui nos Estados Unidos, é legal ver isso acontecer e poder participar. As expectativas aqui no Legion são muito boas e estamos focados em fazer uma grande temporada”, concluiu Stéfano Pinho.