Campeonato Brasileiro: Atlético MG x Criciúma

Esta foi a transmissão da VAVEL Brasil! Obrigado a todos que acompanharam. Logo mais, confira o pós jogo aqui no site. Boa noite!

20:33 Os dois times tiveram grandes oportunidades para sair com a vitória, mas não consegueriam converter as chances em gols e o zero permaneceu no placar.

20:30 O Atlético-MG perdeu duas posições e agora ocupa a nona colocação, o Criciúma permanece na 12ª colocação.

ACABA O JOGO!! A PARTIDA TERMINA SEM GOLS.

45' Três minutos de acréscimos.

41' Torcedores do Galo não gostaram da substituição de Tardelli.

39' Substituição no Atlético-MG. Entra: Guilherme. Sai: Diego Tardelli.

37' GIOVANNI!! Em contra-ataque do Criciúma o goleiro consegue interceptar o cruzamento da equipe adversária.

35' Última mudança no Criciúma. Sai: Silvinho. Entra: Giovanni

34' Tardelli leva bola para o meio e bate com força, bola passa ao canto do goleiro Luiz.

29' Emerson Conceição vacila e arma contra-ataque para o Criciúma, Silvinho recebe o cruzamento e não consegue acertar a bola.

27' Substituição no Criciúma. Entra: Martinez. Sai: Wellington Bruno.

25' LUIZ DEFENDE MAIS UMA!! Após cruzamento de Tardelli, André cabeceia com força e goleiro faz a defesa. Na volta, bola sobra para Marion, que erra na hora de finalizar.

24' Dátolo perde para Cortez na área, o goleiro Giovanni faz mais uma defesa.

19' Substituição no Criciúma. Entra: João Vitor. Sai: Ricardinho.

17' Dátolo bate a falta colocada na entrada da área e Luiz faz uma grande defesa!!!

13' Dátolo cobra falta na parte lateral de forma direta, goleiro do Criciúma faz a defesa.

9' Torcida do Atlético-MG grita o nome de Guilherme.

6' NA TRAVE!! JOÃO VITOR COBRA FALTA NO CANTO E BOLA EXPLODE NA TRAVE!

2' Marion faz cruzamento para André e o atacante do Galo não finaliza bem.

0' E O JOGO COMEÇA NO SEGUNDO TEMPO.

19:31 As equipes arriscaram muito pouco neste primeiro tempo e não conseguiram criar grandes chances. O Atlético-MG foi quem teve mais a posse da bola durante o primeiro tempo.

FIM DO PRIMEIRO TEMPO!

43' Réver continua mancando e será substituído. Entra: Edcarlos. Sai: Réver.

41' Cartão amarelos para João Vitor. Jogador fez falta dura em Diego Tardelli.

40' Jogo muito pegado nestes últimos minutos.

32' Tardelli cruza para o meio da área e não aparece ninguém para completar.

31' O capitão da equipe alvinegra volta ao gramado.

30' Réver torce o mesmo pé que fez a cirurgia e será atendido.

29' Silvinho finaliza para o gol fraquinho e Giovanni não tem problemas para defender.

28' Galo com dificuldades na criação de jogadas.

21' Eduardo fez boa jogada e tocou para João Vitor, assistente sinalizou impedimento.

19' Galo vai trocando passes em busca de envolver o adversário e encontrar espaços.

15' Bruno Lopes recebe o lançamento e bate de primeira, goleiro Giovanni faz uma grande defesa!

13' Leonardo Silva arrisca de longe e bola passa sem perigo.

10' O Galo tem a posse de bola no momento, mas não consegue levar perigo ao gol do Criciúma.

4' QUAASEE!! Em cobrança de falta, Tardelli manda para a área e bola sobra com Emerson Conceição, o jogador finaliza e André ainda desvia, mas a bola bate na rede pelo lado de fora.

2' Marion fez ótimo cruzamento para Diego Tardelli, mas o bandeirinha já marcava a posição irregular.

0' APITA O JUIZ, A BOLA ROLA NO ESTÁDIO IPATINGÃO.

18:30 Jogo deve se inciar nos próximos minutos.

18:20 FOTO: Times no aquecimento.

18:18 Criciúma também já está pronto para o jogo: Luiz, Eduardo, Fabio Ferreira, Escudero e Cortez; Rodrigo Souza, João Vitor, Maylson e Wellington Bruno; Silvinho e Bruno Lopes

18:15 Escalação do Atléteico-MG confirmado: Giovanni, Alex Silva, Réver, Leonardo Silva e Emerson C.; Josué, Leandro Donizete, Dátolo e Marion; Tardelli e André.

17:57 A torcida do Galo no Vale do Aço esgotou todos os 17 mil ingressos colocados a venda para a partida, é esperado um grande público.

17:15 FIQUE DE OLHO: Marion, atacante do Atlético-MG. A jovem revelação do Galo está tendo grandes atuações pela equipe alvinegra e fazendo os principais lances de ataque para os mineiros. A velocidade de Marion já decidiu vários jogos importantes para o Atlético-MG, o jogador foi um dos principais fatores para que o Galo conquistasse a vitória sobre o Cruzeiro neste Brasileirão. (Foto: Bruno Cantini/Atlético-MG)

17:13 FIQUE DE OLHO: Silvinho, atacante do Criciúma. O jovem de 23 anos que já teve passagem pelo São Paulo acho um bom futebol no Criciúma e é o destaque na equipe, foram dos pés dele que saiu o gol da vitória do Tigre sobre a Chapacoense. O jogador rápido e habilidoso pode dar trabalho a zaga do Atlético-MG nesta partida. (Foto: Fernandi Ribeiro/Criciúma)

17:12 O palco da partida será o Ipatingão, com o Estádio Independência entregue a Fifa, o Galo terá que buscar novos horizontes para mandar suas partidas até o final da Copa do Mundo.

17:10 A última partida entre as equipes foi realizada no dia 25 de setembro de 2013, válida pelo Campeonato Brasileiro. Os times ficaram no empate em 1 a 1, os gols do empate foram marcados por Lins, para o Criciúma, e Luan, para o Atlético-MG. O Criciúma e o Atlético-MG tiveram um jogador expulso cada um: João Vitor (Criciúma) e Victor (Atlético-MG).

17:04 Emerson Conceição também sobre a pressão que o time estava sofrendo pelos resultados ruins: "A gente estava em uma posição muito delicada, mas conseguimos três resultados que vão nos dar uma tranquilidade na temporada. E domingo, se manter a mesma concentração, podemos chegar entre os quatro "

17:01 Pierre destacou a sequência de vitórias: "Acho que o Campeonato Brasileiro requer essa regularidade. Nós tivemos um começo ruim, mas agora essas três vitórias consecutivas nos dá tranquilidade boa, mas agora é duas partidas seguidas em casa para gente fazer valer o mando de campo."

16:58 A equipe do Atlético-MG deve ir à campo com Giovanni; Alex Silva, Leonardo Silva, Réver e Emerson Conceição; Pierre, Leandro Donizete e Dátolo; Marion, André e Carlos (Diego Tardelli).

16: 53 O Criciúma deverá entrar na partida com Luiz; Eduardo, Fábio Ferreira, Escudero e Cortez; Rodrigo Souza, Ricardinho, João Vitor e Wellington Bruno; Silvinho e Bruno Lopes.

16:51 Wagner Lopes deu uma pista sobre sua equipe: "Temos na cabeça uma formação, mas quero trabalhar ainda. Não pude exigir movimentação para simular um jogo por conta do desgaste dos atletas. Vamos fazer algo de tático no sábado. Mas oportunidades estão sendo dadas. Se o jogador não quer aproveitar, é outra situação. Espero que quem entrar valorize e deixe a dúvida na cabeça do treinador. Quem não está jogando tem que se esforçar e aproveitar a oportunidade quando lhe for dada".

16:48 O treinador tem a volta de Diego Tardelli ao time, o atacante se recuperou de lesão e poderá ser utilizado por Levir Culpi na partida que acontece logo mais. Guilherme também se recuperou de lesão e está relacionado para a partida.

16:45 O técnico Levir Culpi também não poderá contar com Ronaldinho Gaúcho, que ainda está se tratando de uma lesão. Jô e Victor estão concentrados com a seleção brasileira e também não disputarão o jogo.

16:43 Fernandinho agora não é mais jogador do Atlético-MG, o atacante se recusou a completar seu sétimo jogo no campeonato brasileiro e a diretoria do Atlético decidiu rescindir com o jogador. (Foto: Bruno Cantini/Atlético MG)

16:41 Wagner Lopes: "O Baier é um caso de muito cuidado. Na programação dele, se colocar muitos jogos repetidos ou com partidas longes, podemos perde jogador por degaste, tem a idade também. Precisa proteger ele para não perdê-lo por mais jogos. Planejamento é de tempo maior para recuperação, que é normal"

16:40 Além de Serginho, fora por uma cláusula contratual, o Criciúma tem mais um desfalque para encarar o Atlético-MG. O meia Paulo Baier está vetado para a parida, o meia sentiu dores musculares.

16:37 O Criciúma venceu o rival Chapecoense na última rodada e conquistou os três pontos, os aurinegros agora estão na décima segunda colocação com sete pontos na tabela.

16:34 O capitão Réver marcou um dos gols do Atlético-MG na vitória e chegou aos 22 gols pela camisa do time, se tornando o zagueiro com mais gols na história do Atlético-MG

16:32 O Atlético-MG está numa sequência de três vitórias seguidas. Na última rodada, o Galo venceu o Vitória por 3 a 2 jogando na Bahia e chegou aos 10 pontos ganhos no Campeonato Brasileiro.

Boa noite leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Atlético-MG x Criciúma pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro, partida a ser disputada às 18h30, no Estádio Ipatingão.