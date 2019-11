TOP 3 VAVEL: Vitórias do Palmeiras sobre o  Santos

Denominado Clássico da Saudade, Palmeiras e Santos fazem uma das maiores rivalidades do país e, neste domingo, as duas equipes voltam a se enfrentar às 18h30 dentro da Vila Belmiro. Na história do Paulistão o Verdão tem vantagem histórica, foram 89 vitórias do Palmeiras, 53 do Santos e 42 empates.

Marcado pelos últimos confrontos que decidiram títulos como o estadual em 2015 onde o Peixe se sagrou campeão, o Verdão retribuiu no final do mesmo ano ao vencer o rival nos pênaltis com gol do ídolo Fernando Prass e levar o tricampeonato da Copa do Brasil.

Em 2016 o Palmeiras novamente se sagrou Campeão Brasileiro após 22 anos e seu vice foi o Santos Futebol Clube. Provocações entre os jogadores e torcida alimentaram ainda mais a rivalidade que desde os tempos de Pelé e Ademir da Guia fazem qualquer amante do futebol parar para assistir uma partida entre ambos.



O Palmeiras leva vantagem histórica em confrontos contra o alvinegro da Vila Belmiro, são 116 vitórias do Palmeiras, 89 do Santos e 73 empates contando com todas as vezes que ambos se enfrentaram independentemente do estádio. Dentro da vila o peixe leva a vantagem de um jogo de invencibilidade 42 a 41.



A VAVEL Brasil separou 3 confrontos entre ambos onde o Palmeiras se sagrou vencedor batendo alguns esquadrões do Santos.

SANTOS 3 x 4 PALMEIRAS – VIRADA ESPETACULAR DO VERDÃO SOBRE O SANTOS DE NEYMAR TEM DIREITO A “ARMERETION’’

Um vira-vira com direito a provocações em comemorações e dancinhas inusitadas marcaram aquele jogo tanto para os torcedores do Palmeiras quanto os do Santos. Com Neymar, Paulo Henrique Ganso, Madson, Zé Love, Robinho e Dorival no comando, o Santos era fenômeno na época, um futebol ousado e para frente marcava o alvinegro.

O Palmeiras era compacto, com um belo elenco que brigou até as últimas rodadas pelo campeonato nacional. Em 2010 o verdão desceu até o litoral paulista para cravar um dos embates mais maravilhosos do Paulistão daquele ano. Pará anotou um belo gol logo aos 10 minutos de jogo e Neymar ampliou aos 30 após belo passe de Ganso, com dancinha e provocações.

O Santos alimentou o ódio Palmeirense que fez o Verdão partir para cima. Aos 41 minutos, Cleiton Xavier cobrou falta e Robert inaugurou o marcador para o Palmeiras. O mesmo Robert empatou a partida um minuto depois que gerou a ‘’Armeretion’’, resposta do lateral Pablo Armero aos garotos da vila que comemoravam seus gols dançando.

O Palmeiras virou o jogo no início do segundo tempo com Diego Souza e aos 30, Madson empatou novamente a partida onde imitou um porco na comemoração, mas o jogo ganhou ares dramáticos para os torcedores alvinegros quando nos acréscimos Robert marcou seu terceiro gol e decretou o triunfo Palmeirense

SANTOS 0 x 6 PALMEIRAS, O ESQUADRÃO PALMEIRENSE MASSACRA O PEIXE DENTRO DE CASA

Em 1996 o esquadrão Palmeirense dono de uma campanha espetacular, onde 102 gols foram marcados no Paulistão, enfrentou o Santos ainda na primeira fase do torneio estadual. O Alviverde goleou o peixe dentro do Urbano Caldeira. Com 8 desfalques por lesões e cartões e um técnico interino o Alvinegro não segurou o Verdão que em 24 minutos de jogo já somava 3 a 0 no placar.

Comandado por Vanderlei Luxemburgo o Palmeiras humilhou o Santos dentro da casa do rival. Rivaldo e Djalminha comandaram o massacre que acabou em 6 a 0 com gols de Cléber duas vezes, Rivaldo duas vezes, Cafú e Djalminha. Os mesmos se enfrentaram novamente em partida na fase seguinte e o Verdão venceu por 2 a 0, o Palestra se sagrou campeão naquele ano. Marcando o fantástico elenco como o esquadrão Palmeirense.

PALMEIRAS x SANTOS, FINAL DA COPA DO BRASIL 2015 – PALMEIRAS 2 A 1 SANTOS







Após o 1 a 0 dentro da Vila Belmiro com pênalti perdido e chance de matar o jogo com Nilson, o Santos foi em vantagem decidir a finalíssima contra o Palmeiras dentro Allianz Parque. Com provocações de jogadores santistas e da torcida rival, o Alviverde se blindou naquela semana, treinos fechados e mistérios com escalação mostraram que o Palmeiras observava tudo só esperando o jogo acontecer.



No decorrer do jogo a história foi outra... Com direito a mosaico 3D organizado pela torcida, o Palmeiras entrou em campo como se estivesse preparado para a maior batalha da vida. Assim que o jogo teve início, Gabriel Jesus perdeu um gol feito nos primeiros segundos. O Santos respondeu com uma bola na trave e o jogo se encaminhou truncado até o intervalo. No segundo tempo, Dudu marcou uma vez e no agregado o jogo se encaminharia para os pênaltis, mas, com o segundo gol do pequeno guerreiro minutos depois fazia o final ser outro. Com 2 a 0 no placar, o Palmeiras se consagraria campeão sem sofrer com as penalidades. Mas foi sofrido, Ricardo Oliveira que provocou durante a semana, marcou para o Peixe e fez com que os 42 mil palmeirenses dentro do Allianz Parque ficassem apreensivos.



Com 2 a 1 e o resultado do primeiro jogo, 1 a 0 para o Santos, o jogo foi para os pênaltis e começou a ser escrita a história de um novo ídolo. Fernando Prass pegou pênalti e converteu o decisivo, o mesmo foi homenageado no mosaico organizado pela torcida no começo, um destino e tanto, uma final e tanto o tricampeonato veio para o Palmeiras naquele fantástico 02/12/15.