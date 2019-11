Resultado Atlético-GO x São Paulo pelo Campeonato Brasileiro 2017 (0-1)

Agradecemos sua presença conosco! Acompanhe o pós-jogo e todas as noticias de São Paulo e Atlético-GO, aqui na VAVEL Brasil.

Atlético-GO não ganha a sete jogos, com a derrota esta virtualmente rebaixado

Terceira vitória seguida do Tricolor. Com o resultado equipe se afasta de vez da zona de rebaixamento

49' Acaba o jogo no Serra Dourada, Atlético-GO 0x1 São Paulo. Gol do Hernanes

47' São Paulo mantém a posse de bola no ataque

45' +4 minutos de acréscimo

44' Shaylon tenta a jogada pela esquerda mas é desarmado pela defesa

42' Substituição no São Paulo

Saiu: Araruna

Entra: Aderllan Santos

41' Cartão amarelo para Atlético-GO

André Castro faz falta dura no Petros

39' Substituição no São Paulo

Saiu Lucas Pratto

Entra: Gilberto

37' Jonathan faz o cruzamento mas Rodrigo Caio antecipa a jogada e faz o corte

35' Petros tenta a jogada pelo meio mas sofre falta

32' Impedido!

Breno Lopes recebe passe na esquerda mas arbitragem marca impedimento

30' Viltinho cobra falta dentro da área, mas arboleda sobe de cabeça e faz o corte na sobra Luis Fernando que tenta a finaliza mas acerta no Rodrigo Caio

29' Substituição no Atlético-GO

Saiu: Walter

Entra: Alison

28' Vitinho tenta a jogada pela esquerda faz o cruzamento mas Arboleda antecipa a jogada e faz o corte

26' Substituição no São Paulo

Saiu: Cueva

Entra: Shaylon

25' Jonathan recebe ótimo passe na esquerda e cruza mas bola fica nas mão do goleiro Sidão

24' Paulinho recebe na entrada da área, tenta o passe para o Walter mas bola sai para linha de fundo

23' Breno Lopes tenta o cruzamento mas Hernanes faz o corte e sai jogando

22' Substituição no Atlético-GO

Saiu: Diego Rosa

Entra: Igor

21' Petros rouba bola de Walter e puxa o contra ataque mas é derrubado por André Castro

19' Na cobrança de escanteio, Rodrigo Caio sobe e cabeceia para fora !

18' UHHHH

Hernanes faz belo lançamento para Lucas Pratto. Argentino domina e finaliza mas bola desvia na zaga e vai para linha de fundo.

Escanteio para o tricolor

16' Quaaaaaase Atletico-GO.

Cruzamento na área, Walter domina mas finaliza para fora !

11' Na cobrança bola sai por cima do Gol sem perigo para goleiro Marcos

10' Hernanes avança pelo meio e sofre falta.

Ótima chance para o tricolor

06' SIDÃO TRANQUILO !

Breno Lopes recebe ótimo passe na esquerda e faz o cruzamento. Igor chega finalizando de primeira mas bola fica nas mão do goleiro Sidão !

03' Niltinho avança pela esquerda e faz o cruzamento, mas arboleda antecipa a jogada e faz o corte

02' Niltinho avança pelo meio e sofre falta do Jucilei

01' UHHHHHHHH

Marcos Guilherme recebe na entrada da área e finaliza para fora

00' Substituição no Atlético-GO

Saiu: Andrigo

Entra: Niltinho

Começa o segundo tempo, Atlético-GO 0x1 São Paulo

47' Acaba o primeiro tempo, Atlético-GO 0x1 São Paulo. Gol do Hernanes

45' 2+ de acréscimo

44' Cartão Amarelo para Atlético-GO

Paulinho faz falta dura em Edimar

43' Paulinho faz o cruzamento na área mas Rodrigo Caio sobe de cabeça e faz o corte

42' Luiz Fernando domina e cruza na área, mas Rodrigo Caio sobe de cabeça e afasta o perigo

40' Walter tenta o passe para Andrigo mas bola sai para linha de fundo

39' Jonathan tenta a finaliza e bola sai para linha de fundo

37' UHHHHHH

Marcos Guilherme recebe na direita e faz o cruzamento, Pratto finaliza mas bola bate na defesa e sai para linha de fundo.

34' Cueva tenta a jogada pelo meno mas é desarmado pelo Igor

32' Lucas Pratto tenta o cruzamento mas zaga do Atlético-GO faz o corte

30' Jonathan faz o cruzamento mas bola fica nas mão do goleiro Sidão

28' LONGE DO GOL !!

Hernanes toca para Cueva que faz o corte luz e bola sobra para o Pratto. Argentino domina mas finaliza para fora

26' Walter tenta o passe dentro da área, mas Arboleda antecipa a jogada e faz o corte

22' Andrigo tenta sair jogando mas erra o passe

21' Cueva puxa o contra ataque e toca para o Petros, meia do Tricolor acha Pratto na esquerda que faz o cruzamento para Hernanes.

Profeta de peito empurra a bola para o fundo do gol.

Abre o placar o tricolor, Atlético-GO 0x1 São Paulo

21' GOOOOOOLLLLL DO SÃO PAULO !!!

HERNANES !!!!

18'UHHHHHHH

Cueva da lindo chapéu no zagueiro mas na hora do chute isolou a bola. Boa chegada do tricolor.

16' Escanteio para o Atlético GO, bola vai para fora. Ataque perigoso do lanterna do campeonato.

15' ERROU !!

Em belo contra ataque Cueva avança pela direita e toca para Pratto, mas ataque do tricolor não domina e zaga faz o corte

14' Na cobrança Rodrigo Caio faz o corte

13' Luiz Fernando faz grande jogada pela esquerda, mas Cueva da o carinho e coloca mão na bola.

Falta perigosa para o Atlético-GO

12' Walter faz ótimo lançamento na direita para Andrigo mas meia do Atlético-GO erra o cruzamento

11' Edimar tenta o cruzamento mas defesa do Atlético-GO faz o corte

09' Andrigo avança pela esquerda tenta o cruzamento mas bola ficas nas mão do goleiro Sidão

08' Pratto tenta a finalização de longe mas acerta a defesa

07' Edimar faz o lançamento para Cueva mas erra e bola sai para linha de fundo

04' Jonathan e Edimar disputam bola pelo alto e os dois ficam caído no gramado

02' Cueva tenta a jogada pela esquerda mas é desarmado pelo Jonathan

01' Pratto tenta a jogada pelo meio mas sofre falta

Começa o jogo no Serra Dourada, Atlético-GO 0x0 São Paulo

Hino nacional Brasileiro sendo executado

Banco do Atlético-GO: Kleven, Eduardo B, Silva, Marcão Silva, Luiz Felipe, Niltinho, Diego Rosa, Alison e Fernando Nem

Atlético-GO confirmado no (4-5-1): Marcos; Breno Lopes, Gilvan, William Alves e Jonathan; Paulinho, André Castro, Andrigo, Igor; Luiz Fernando e Walter

Banco do Tricolor: Denis, Lugano, L. Fernandes, Gilberto, Thomaz, Shaylon, Junior. Tavares, Aderllan, Gomez, Brenner, Bruno Alves e Marcinho

São Paulo confirmado no (4-4-2): Sidão; Araruna, Rodrigo Caio, Arboleda e Edimar; Jucilei, Petros, Hernanes e Cueva; Marcos Guilherme e Pratto

As duas equipes já estão no estadio do Serra Dourada, daqui a pouco a bola vai rolar

Fique ligado! O duelo entre Atlético-GO x São Paulo ao vivo acontece nesta Domingo às 19h00 (de Brasília). A VAVEL Brasil transmite o jogo em tempo real.

No primeiro turno no estádio do Morumbi as duas equipes empataram por 2 a 2. Foi a estreia do técnico Dorival Junior no comando da equipe do tricolor

Divulgação: Twitter Oficial do São Paulo Futebol Clube

Leia mais: São Paulo visita desesperado Atlético-GO na mira de inédita sequência positiva

Jogando como visitante tricolor tem a 19º campanha, foram 15 jogos, duas vitórias, dois empates e onze derrotas

Desfalque do tricolor Paulista: Éder Militão, Morato, Wellington Nem e Bruno (Machucados)

Provável São Paulo (4-4-2): Sidão; Edimar, Rodrigo Caio, Aborleda e Araruna; Jucilei, Petros, Hernanes e Cueva; Marcos Guilherme e Pratto.

Leia mais: Após vencer clássico, Dorival pede atenção aos atletas do São Paulo: "Campeonato não acaba aqui"

Na último rodada com gols de Marcos Guilherme e Cueva equipe bateu o Santos por 2 a 1 com mais de 40 mil torcedores no estádio do Pacaembu

Tricolor Paulista vive seu melhor momento no campeonato. Equipe conseguiu duas vitórias seguidas contra Flamengo e Santos. Com os resultados São Paulo está cada vez mais longe da zona de rebaixamento

Desfalque do Dragão: Bruno Pacheco, Jonathan e Ronaldo (Machucado); Jorginho (Suspenso)

Provável Atlético-GO (4-4-2): Marcos; Marcão Silva, Gilvan, William Alves e Breno Lopes; André Castro, Paulinho, Andrigo, Igor e Luiz Fernando; Walter.

Jogando em casa Atlético-GO tem 16 jogos; foram quatro vitórias, três empates e nove derrotas. Hoje diretoria decidiu mandar o jogo no Serra dourada

Leia mais: Tréllez perde pênalti, Vitória e Atlético-GO empatam e seguem na zona da degola

Na último rodada jogando em salvador, equipe empatou por 1 a 1 contra o Vitória. Apesar do resultado ruim atleta comemoram o empate fora de casa

Dragão está na última colocação, não ganha a seis partida. Clube está a oito ponto do primeiro time fora da zona de rebaixamento, só um milagre salva o Atlético-GO do rebaixamento

Boa Tarde galera que esta ligada na Vavel Brasil, daqui a pouco vamos acompanhar a partida entre Atlético-GO x São Paulo ao vivo pela 32° rodada do campeonato Brasileiro. Jogo acontece neste sabado (04) as 19h00 (de Brasília) no estadio Serra Dourada em Goiana