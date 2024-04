Nesta quarta-feira (17), o Criciúma foi a Minas Gerais, enfrentar o Atlético Mineiro, na Arena MRV e empata por 1 a 1, em jogo válido pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro. Gustavo Scarpa marcou aos 40 minutos do primeiro tempo. Aos 84 minutos do segundo tempo, Matheusinho empatou para o Tigre.



O técnico do Criciúma, Cláudio Tencati, parabenizou a equipe e a torcida contra o Atlético Mineiro, fora de casa e comentou a importância do resultado diante de uma das equipes favoritas ao título

“Agradecer a torcida que compareceu aqui e nos apoiou, ao mesmo tempo, parabenizar o elenco. Sabemos que enfrentar o Atlético Mineiro aqui é algo extremamente difícil, pelo elenco, pela qualidade, por todo o investimento e tudo que representa a equipe do Atlético, mas ao mesmo tempo nos sabemos do valor do Criciúma, da sua qualidade e o que podemos entregar. Sendo resilientes e defendendo bem, sabíamos que que em algum momento a gente ia conseguir alguma infiltração, uma jogada, um cruzamento, fizemos as mudanças táticas, que deram certo, surtiu efeito e resultou no nosso empate aqui”

O técnico exaltou os jogadores que entraram em campo após as substituições, enfatizando também a partida anterior contra o Juventude. Deixou claro que isso traz confiança, pois sabe que se precisar tirar alguem do jogo por alguma lesão ou mal desempenho no jogo, está bem servido pelo banco de reservas. Além disso comentou sobre o plano para realizar as substituições, destacando a entrada de Barcia e Matheusinho.

“Tínhamos um plano de substituições. Sabíamos da qualidade do Barcia, de profundidade e um bom cruzamento, que ele apresentou no início do Estadual. Então quando colocamos no lugar do Barreto era para procurar profundidade e cruzar e foi isso que ocorreu. O Matheusinho, é um meia atacante, pode jogar, tanto como um meia central, ou um atacante de movimentação e presença de área. Ele disse que era pé quente contra o Atlético Mineiro, então a gente apostou na capacidade técnica dele e na estrela dele também. Sua estrela brilhou e conseguimos levar um ponto para casa”

Com desfalques para a partida, o treinador sofreu na parte criativa de seu ataque. Cláudio Tencati apostou em um esquema com apenas um atacante, com Yannick Bolasie sendo a referência ofensiva.

“Tínhamos um plano na cabeça. A gente virava um tempo e no segundo tempo a gente tinha uma ideia. Se o Bolasie sentisse antes, o Arthur Caique entraria no lugar do Bolasie e o Matheusinho, no do Marquinhos ou no do Felipe, no lugar do meia que cansasse mais rápido ou sentisse a rotação do jogo. Optamos pelo Marquinhos, assim colocamos uma dupla de atacantes e depois sentimos que era necessário ganhar uma profundidade pelo corredor direito com o Barcia, abrir para dar mais profundidade e foi o que ocorreu. Os jogadores compraram a ideia e levaram isso para campo.”

O treinador ainda apontou uma das dificuldade que enfrentaram na partida, sobre críticas ao elenco, e como podem melhorar esses problemas.

“Nós vamos ter que nos acostumar com os jeitos dessas Arenas, porque a velocidade do jogo é muito grande, a rotação é muito alta, muito rápida e a gente não tem conseguido, por exemplo, treinar com essa velocidade. Então quando surge as críticas, precisamos entender que o criciúma esta se adaptando a essa nova realidade do que é jogar a Serie A, então é um processo gradativo, e eu tenho certeza que a gente vai evoluir. A rotação é muito alta e a qualidade do adversário também, então vamos nos adaptar.”



Próximo confronto

Agora o Criciúma enfrenta o Vasco da Gama, sábado (27), pelo Campeonato Brasileiro, em São Januário em jogo válido pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro.O Tigre tinha jogo marcado contra o Fortaleza, no estádio Heriberto Hülse, no dia 21, porém o jogo foi adiado já que o Leão enfrentará o Altos-PI pelas quartas de final da Copa do Nordeste, no dia 20 de abril.