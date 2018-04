No Nilton Santos, Botafogo recebe Vasco no primeiro jogo da final do Carioca

Neste domingo, o Botafogo receberá o Vasco no Estádio Nilton Santos para o primeiro jogo da final do Campeonato Carioca. A partida será realizada às 16h e ditará o rumo do segundo confronto. Você poderá acompanhar tudo em tempo real com a VAVEL Brasil.

Ao contrário do que aconteceu na semifinal, a disputa pela taça não tem vantagem de empate. Neste caso, Vasco e Botafogo precisarão vencer pela maior quantidade de gols - em caso de empate no agregado, o título será decidido nos pênaltis.

O clássico envolvendo Botafogo e Vasco é o que menos aconteceu. É também um dos mais desequilibrados no quesito vitória. Em 340 jogos foram 148 vitórias vascaínas, 101 empates e apenas 91 vitórias alvinegras.

Um dia a mais de treino e dois reforços: a semana do Botafogo antes da final

Com a vitória na quarta-feira diante do Flamengo por 1 a 0 com o gol de Luiz Fernando, o Botafogo chega a decisão com um dia a mais de descanso que o rival. Enquanto o Glorioso se preparava para conhecer seu adversário, Vasco e Fluminense duelavam até o último minuto na quinta-feira (29).

A um dia da decisão, o técnico Alberto Valentim ganhou dois reforços em comparação a partida contra o Flamengo. No gol, Gatito retornou da seleção e poderá retomar a vaga de titular no lugar de Jefferson. No ataque, Kieza se recuperou de um problema no adutor da perna direita e está relacionado para o jogo.

Entretanto, Matheus Fernandes, que também se recuperou de lesão continuará fora - pelo menos da primeira partida da final. Apesar de ter se recuperado, o meia, que chegou a ser considerado um dos relacionados, foi cortado por ainda estar na fase de transição e precisará de mais tempo.

Com essas mudanças, o técnico Alberto Valentim deve ir à campo com: Jefferson (Gatito); Marcinho, Carli, Rabello, Moisés; Rodrigo Lindoso, Marcelo, Renatinho, Léo Valência, Luiz Fernando; Brenner (Kieza).

Embalado e confiante: como o Vasco chega para a final

Após toda luta e empenho para vencer o Fluminense por 3 a 2 na semifinal no último minuto, o Vasco chega para a partida contra o Botafogo na "desvantagem" de um dia, entretanto, mais embalado que o rival. A vitalidade demonstrada por Paulinho e a auto-crítica de Fabrício ditam o clima que há no Gigante da Colina.

Assim como Alberto Valentim, o técnico do Vasco, Zé Ricardo terá voltas importantes. Apesar de Paulinho não apresentar a condição ideal para começar a partida, Evander treinou normalmente e deverá ser opção no banco já que Giovanni Augusto se destacou na semifinal jogando como armador

"Sempre deixei claro que gostaria de jogar como armador, foi como me destaquei no Atlético-MG. Fui contratado pelo Corinthians, que tinha um outro estilo, queriam que eu jogasse aberto. Sei que posso render muito mais pelo meio. Estou feliz nessa função", disse o meia.

Sem muito tempo para treinar ou tentar diversificar a formação, Zé Ricardo vai definir o time titular pouco antes, pautado na condição física. Dito isso, o Vasco que deve ir à campo conta com: Martin Silva; Pikachu, Paulão, Erazo e Fabrício; Wellington, Desábato e Wagner; Giovanni Augusto, Ríos e Riascos.