Há dez anos, São Paulo quebrava invencibilidade do Flamengo e iniciava arrancada rumo ao hexa

No dia 14 de junho de 2008, o Flamengo recebeu o São Paulo pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, diante de um Maracanã lotado por mais de 55 mil pessoas. O rubro-negro, que até então liderava o campeonato, situação parecida com a que antecede o duelo desta quarta-feira (18), tentava se reerguer após uma inesperada eliminação na Libertadores, principal torneio do continente.

Primeiro tempo sem emoções

Contando com o apoio da torcida, o Flamengo partiu logo pro ataque, mas acabou esbarrando nos erros de passe e na forte marcação são-paulina. Com isso, o time passou a arriscar chutes de fora da área, sem levar grande perigo. Primeiro com o lateral Juan, aos oito minutos, depois com Léo Moura, aos 12, e em seguida com Souza, aos 14. Todas as finalizações passaram longe do gol de Rogério Ceni.

O tricolor começou recuado, sem arriscar muitos ataques. As melhores chances ofensivas foram nas jogadas de bola parada, comandadas pelo meia Jorge Wagner. Porém, aos poucos, o time paulista passou a ganhar confiança. No primeiro bom cruzamento, Joílson levantou para Hugo, que de cabeça, ajeitou para Borges finalizar num lindo peixinho de dentro da pequena área, abrindo o placar aos 22 minutos. Bola na ângulo, sem chances para o goleiro Bruno.

Aos 26 minutos, o Fla até chegou a empatar a partida, mas o árbitro Leonardo Gaciba optou por anular o gol de Fábio Luciano, em lance duvidoso. A partir daí, o time mandante assumiu maior posse de bola. Aos 41, Ibson cruzou para Ronaldo Angelim, que de carrinho, finalizou para a defesa de Rogério Ceni. Três minutos depois, foi a vez de Diego Tardelli, que até então, estava sumido na partida. O atacante quase empatou o jogo após um chute dentro da pequena área.

Zaga rival falha e São Paulo se aproveita no segundo tempo

Na volta do intervalo, Toró, com dores na coxa direita, deu lugar a Jônatas. O São Paulo começou bem na segunda etapa, e quase ampliou o placar. Aos seis minutos, Hugo arriscou de fora da área, mas a bola acabou indo pra fora. Logo depois, Diego Tardelli deu um drible seco em Jancarlos e foi derrubado na área. Pênalti. Na cobrança, o volante Ibson chamou a responsabilidade, deslocando Rogério Ceni e empatando a partida aos 11 minutos.

O Maracanã enlouquecido com o gol de empate, tomou um balde de água fria. Aos 16 minutos, após uma indecisão entre o goleiro Bruno e a zaga rubro-negra, o atacante Borges, em noite inspirada, deixou sua marca colocando São Paulo mais uma vez à frente do placar.

O gol desestruturou o Flamengo, e aos 19, Aloísio Chulapa aproveitou o cruzamento de Richarlysson pela esquerda, subindo mais alto que Angelim, marcando o terceiro gol tricolor na partida.

Souza saiu vaiado pela torcida dando lugar a Obina, que no seu primeiro lance, foi derrubado na área por Alex Silva, mais um pênalti para o Flamengo. Ibson foi novamente para a cobrança. Dessa vez, Rogério Ceni defendeu, mas o meia aproveitou o rebote para marcar de cabeça, colocando o time carioca mais uma vez na partida.

Na sequência, Diego Tardelli ainda perdeu uma grande chance antes de ser substituído pelo argentino Maxi Biancucchi. O rubro-negro continuou pressionando, mas o São Paulo não deixou de ser perigoso assustando nos contra-ataques. Aos 37 minutos, Obina arriscou de fora da área num chute que passou rente à trave esquerda de Ceni. Aos 45, o atacante voltou a levar perigo e quase conseguiu empatar, em uma cabeçada que tirou tinta da trave.

No último lance do jogo, Éder Luís aproveitou mais uma falha na defesa rubro-negra, fazendo o quarto gol com muita tranquilidade, após um grande lançamento de Rogério Ceni.

Nesta quarta-feira (18), os dois times se enfrentam às 21h45 no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, pela décima terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Como em 2008, o time rubro-negro tenta ampliar sua vantagem na liderança, enquanto o São Paulo busca diminuir a diferença, se consolidando de vez na briga pelo topo da tabela.