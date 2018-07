Venda de Malcom ao Barcelona deve render R$ 4,4 milhões aos cofres do Corinthians

Google Plus

Malcom, ex-atacante do Corinthians, acertou a sua transferência para o Barcelona. O time espanhol deve pagar a equipe do Bordeaux, cerca de €​ 40 milhões, algo em torno de R$ 177 milhões na cotação atual. Com a venda o Corinthians, clube formador, deve receber cerca de R$ 4,4 milhões pelo mecanismo de solidariedade da FIFA por ter 2,5% da venda por conta de ser o clube formador. O jogador viaja nesta terça-feira (24) para realizar os exames médicos na equipe catalã.

O jovem revelado nas categorias de base do Timão vinha sendo especulado em outra equipe, a Roma. O time italiano era forte candidato a levar a jovem promessa brasileira e já havia fechado um acordo verbal com a equipe francesa. Os italianos só não contavam com o Barcelona que, de última hora, entrou na jogada e acabou levando atacante de 21 anos. A proposta dos italianos era de € 38 milhões, dois milhões a menos que o oferecido pelos espanhóis.

A contratação de Malcom pelo Barcelona pegou a todos de surpresa, devido o seu nome não ter sido especulado, durante a janela de transferência, na equipe catalã. Com o acerto, o Barcelona deve desistir da contratação de outro jogador brasileiro também revelado pelo Corinthians, o atacante William. O atleta foi procurado várias vezes pelo time espanhol, mas não foi liberado pela diretoria do Chelsea.

Com os 4,4 milhões, o Corinthians deve faturar ao todo R$ 62 milhões, visto que já acumulou R$ 58 milhões com as vendas de Balbuena, Sidcley, Maycon e Rodriguinho, que deixaram a equipe nesta janela de transferências.