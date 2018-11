Fluminense recebe Sport buscando reação no Brasileiro

Após uma semana conturbada pela derrota no primeiro jogo da semi-final da Copa Sul Americana, o Fluminense entra em campo agora com o foco no Brasileiro. Neste domingo (11) o clube recebe o Sport no Maracanã às 19h, confronto esse que divide interesses de ambas as partes.

Do lado tricolor, o desejo de livrar qualquer chance de um rebaixamento e quem sabe até sonhar com possíveis vagas de cima da tabela. Enquanto isso, o Sport possui uma situação mais delicada. Com um risco de cair maior do que o Flu, a equipe de Recife vem de bons resultados e espera manter a boa postura no Rio para conseguir salvar o ano do clube e evitar de vez a Série B.

Panorama Tricolor

O Fluminense no brasileirão vem de uma derrota no clássico contra o Vasco, confronto este que marcou uma péssima atuação do time, além de problemas futuros como a expulsão do meia Sornoza. Por conta disso, já compreende-se que o meia tricolor não enfrentará o Sport no domingo, logo, o técnico Marcelo Oliveira já tem coisa para resolver.

O time de Marcelo treinou pela última vez a equipe antes do jogo e já planeja o time titular que enfrentará o Sport na partida. Com a ausência de Sornoza, o provável substituto do meia equatoriano é Danielzinho. Porém, vale lembrar que o técnico tricolor já utilizou o Marcos Jr como substituto na posição.

Além desta mudança, outro jogador que pode ganhar uma oportunidade, é o zagueiro Paulo Ricardo. O jovem entraria no lugar de Ibañez. O jogador falou neste sexta-feira (9) com a imprensa e falou um pouco sobres as mudanças e também de uma nova chance no time titular.

"Sornoza tem uma característica diferente, um armador. Mas temos um elenco muito bom. Marcelo pode usar um jogador com características diferentes, mas tem o Daniel também, que é um meia de criação. É o professor quem vai decidir. O jogo contra o Sport é muito importante para a sequência" - disse Paulo Ricardo na coletiva desta sexta-feira

O lado do Leão

Já o clima do clube de Recife é um pouco mais tranquilo e sem muitos problemas. Confirmada apenas a ausência de Sander, o técnico Milton Mendes repetirá o mesmo esquema da equipe utilizado na última vitória sobre o Ceará.

Além disso, o técnico rubro negro falou um pouco sobre a expectativa da partida e afirmou que espera um jogo complicado e de muita paciência, mas acredita na vitória da sua equipe.

"Tenho visto o Fluminense de algum tempo e Marcelo tem variado. Mas essa variação enriquece o modelo dele. Eles têm algumas variações interessantes. Certo é que Sornoza e Ibanez não jogam, são dois jogadores interessantíssimos. A dificuldade que vamos encontrar é grande porque eles ainda não estão tranquilos. Quero avisar ao torcedor e a todos que não vamos chegar e atropelar. Vamos lutar muito." - Disse o técnico.