Em busca do alívio, Fluminense recebe Ceará no Maracanã

Na próxima segunda-feira (19) às 20h o Fluminense fecha a 35° rodada do Brasileirão recebendo o Ceará no Maracanã. O confronto marca a luta de interesses parecidos entre as duas equipes. Do lado do Flu, o time tenta se livrar de qualquer risco ainda existem de um possível rebaixamento. Com o Ceará a luta é pela mesma coisa, porém, com um pouco mais de preocupação.

O Tricolor se encontra na 13° colocação com 41 pontos conquistados, enquanto isso, o adversário do Nordeste está na 16° posição com 38 pontos, sendo que o primeiro clube do Z-4, a Chapecoense, possui 37. No encontro entre as equipes no primeiro turno, quem se deu melhor foi o Ceará. Com um gol de Leandro Carvalho aos 41 minutos do 1° tempo, o Vovô conseguiu a vitória sobre o Tricolor.

Agora no segundo turno as equipes voltarão a se encontrar em um jogo que promete definir o futuro das duas equipes dependendo do resultado. Do lado Tricolor, alguns desfalques como Jadson (suspenso), Gilberto (edema ósseo), Ibañez (lesão muscular na coxa), Pedro (lesão no joelho) e Pablo Dyego (dores no púbis) são os problemas para Marcelo Oliveira.

Porém, o técnico tricolor contará com a volta do zagueiro Gum que se recuperou das dores musculares e volta à equipe titular do Tricolor. Outro jogador que ainda é dúvida no confronto por conta de lesão é o lateral direito Léo. A provável escalação do tricolor para o confronto de segunda-feira é:

Julio César; Paulo Ricardo, Gum e Digão; Igor Julião, Richard, Airton (Dodi), Sornoza e Ayrton Lucas; Everaldo e Luciano

A partida tem início previsto para as 20h horário de Brasília. Em caso de vitória tricolor, o clube carioca já praticamente espanta o fantasma do rebaixamento. Enquanto isso o Ceará vem com o mesmo foco, buscando manter a boa fase do técnico Lisca "Doido" e manter o time na Série A do ano que vem.