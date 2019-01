Fluminense sai atrás, mas busca empate no fim contra o Volta Redonda na estreia do Carioca

Na noite deste sábado (19) o Fluminense entrou em campo pela primeira vez no Carioca de 2019. O Tricolor recebeu no Maraca a equipe do Volta Redonda e não conseguiu dar alegrias ao seu torcedor. Na frente de aproximadamente 6 mil torcedores, o time de Laranjeiras viu o Voltaço sair na frente, e teve de lutar bastante para chegar ao gol de empate.

A partida iniciou de maneira tranquila, o Fluminense buscava adotar a nova postura adotada pelo treinador Fernando Diniz. A posse de bola e menos "chutões" possíveis. Logo aos 20 minutos, o Tricolor teve problemas com sua zaga, isso porque Digão sentiu a coxa e precisou sair de campo, dando lugar assim para o estreante Matheus Ferraz.

Ainda no primeiro tempo, o Fluminense pouco assustava, era difícil chegar ao gol do Volta Redonda. A posse de bola era mantida, porém, com um vacilo enorme de Everaldo no meio campo, Douglas Lima roubou a bola e disparou sozinho ao gol de Rodolfo que não conseguiu evitar o choque e acabou cometendo o pênalti para a equipe visitante.

Com a infração, o goleiro Rodolfo tomou cartão amarelo e também não conseguiu defender a cobrança que foi muito bem convertida por João Carlos. Até o fim do primeiro tempo o panorama não mudou e as equipes desceram para o vestiário com o placar favorável ao Volta Redonda.

Na segunda etapa

Já na volta do intervalo o panorama da partida ganhou uma cara nova, o Fluminense retornou melhor para o segundo tempo com a entrada da jovem promessa João Pedro. Porém, quando tudo se encaminhava para uma reação Tricolor, o Volta Redonda arrumou um novo contra-ataque e em mais um lance infeliz e infantil, dessa vez o volante Airton derrubou o jogador adversário na área. Mais um pênalti!

Dessa vez quem ia para a cobrança era o veterano Marcelo. Mas diferente de João Carlos, o volante do Voltaço chutou para fora, deixando assim o Flu vivo no jogo. As chances eram criadas, mas na hora final o time de Fernando Diniz não conseguia finalizar. O técnico tricolor mexeu mais uma vez na equipe e pôs o lateral Igor Julião em campo.

Aos 42 minutos, Igor Julião recebeu na direita e fez uma bela jogada com o menino João Pedro, o jovem chutou cruzado para dentro da área e em um bate-rebate a bola bateu nos pés de Ibañez e morreu no fundo das redes. Um gol chorado com a cara do Fluminense na partida.

Após o gol a equipe Tricolor ainda tentou a virada, mas já era tarde. Com isso o placar final da estreia tricolor foi de 1-1. O próximo confronto do tricolor agora é na próxima quinta-feira (24) às 21h30 onde a equipe enfrenta o Americano no Moacyrzão. Já o Volta Redonda vai até São Januário na quarta-feira (23) encarar o Vasco da Gama.