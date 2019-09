Jogos de volta das semifinais: o histórico é favorável a Sampaio e Juventude na Série C

Jean OisJuventude e Sampaio Corrêa deram um grande passo para se tornarem os finalistas da Série C 2019: o Juventude venceu o Náutico por 2 a 1 em casa, e o Sampaio venceu o Confiança fora de casa por 2 a 0. Afirmação que conta com as estatísticas do lado dos times vencedores do primeiro confronto. Em 14 semifinais realizadas nesse formato, apenas dois (14%) confrontos tiveram reversão de resultado e classificação dos perdedores do primeiro jogo. Vamos aos cenários de cada duelo.

Sampaio Corrêa x Confiança

Com vantagem considerável feita no primeiro jogo, a Bolívia Querida pode perder até por um gol de diferença que estará classificada. No histórico em casa perdeu dois jogos: para o Náutico e para o Imperatriz. O lateral-esquerdo Romano está fora suspenso pelo terceiro cartão amarelo e o volante Lucas Hulk é dúvida por conta de uma entorse no joelho.

No lado sergipano do confronto, o Confiança tem a difícil missão de vencer por pelo menos dois gols de diferença tendo vencido apenas dois jogos fora de casa, contra os fracos Treze e ABC. O clube Proletário tem como boa notícia a volta do lateral-direito Thiago Ennes, que cumpriu suspensão automática no 1º jogo.

Náutico x Juventude

Tendo a vantagem mínima construída no Alfredo Jaconi, o Juventude tem dois desfalques certos para o jogo da volta em Recife: o meia Renato Cajá, que foi contratado pela Ponte Preta e o treinador Marquinhos Santos, agora na Chapecoense. O Ju tem a vantagem do empate para passar no tempo normal.

O Náutico conta com a força da sua torcida e do seu estádio para reverter a desvantagem e pelo menos levar a decisão para as penalidades. O Timbu só perdeu um jogo em casa, para o Ferroviário. Um desfalque certo é o zagueiro Camutanga, que recebeu o terceiro cartão amarelo em Caxias do Sul. Os atacantes Thiago e Rafael Oliveira são dúvidas por estarem ainda em transição física. O meia Jean Carlos também é dúvida, pois não aqueceu antes do treinamento de quarta (18).

Data, hora, lugar e árbitros definidos

Sampaio Corrêa x Confiança será no próximo sábado (21), às 17h, no Castelão e será apitado por Rodolpho Toski Marques (FIFA/PR). Náutico x Juventude será no próximo domingo (22), às 18h, nos Aflitos e terá arbitragem de Braulio da Silva Machado (FIFA/SC).