Marquinhos Santos é o novo técnico da Chapecoense

A Chapecoense anunciou nesta segunda-feira (16) seu novo treinador para a sequência da temporada. Marquinhos Santos treinará o time até, pelo menos, o fim deste ano, com contrato que se encerra em 31 de dezembro. A apresentação será nesta terça-feira (17), na Arena Condá.

Marquinhos tem passagens por times como Coritiba, Bahia, Fortaleza, Figueirense, Paysandu, Londrina, São Bento e como último trabalho, o Juventude, onde chegou às semifinais da Série C, conquistando o acesso à Série B. O último jogo do treinador com o time gaúcho foi a partida de ida das semis - vitória por 2 a 1 sobre o Náutico, em Caxias do Sul.

— Chapecoense (@ChapecoenseReal) September 16, 2019

A tarefa agora se mostra ainda mais difícil: livrar a Chape do rebaixamento inédito. A equipe está na penúltima colocação, com apenas 14 pontos, quatro a menos que a primeira equipe fora do Z-4, o Fluminense. O Verdão volta a campo no próximo domingo (22), às 11h, contra o Internacional, fora de casa.