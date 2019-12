Flamengo na casa dos milhões e Liverpool no bilhão; o valor dos dois elencos finalistas

A decisão do Mundial de Clubes da FIFA no Catar nesse sábado, dia 22 de dezembro, está mexendo com os corações dos flamenguistas e a nação rubro-negra. Tanto que a rivalidade com Liverpool extrapola as quatro linhas. Quem teria a equipe mais cara, mais valiosa em termos financeiros?

Segundo o site alemão Transfermarket, o plantel do Flamengo tem oficialmente 33 jogadores registrados. O valor de mercado chega a €145,30 de euros ou cerca de R$658 milhões de reais, baseado na cotação do Euro no dia de hoje. Gabigol aparece como o mais valioso. Vale €23 milhões. Os outros destaques do time titular são Arrascaeta, valendo €19 milhões e Gerson, com um valor estimado em €14 milhões.

Bruno Henrique, por incrível que pareça, muito decisivo no ano de 2019, possui valor que gira em torno de €6,5 milhões. Em 2020 esse valor deve aumentar e muito. Mas e o Liverpool?

Bem, a disparidade é evidente, mas apenas em valores. O time tem menos jogadores registrados, 23. Valor estimado: €1,18 milhões. Um bilhão e 18 milhões de euros. Os Destaques dos Reds são Salah, que vale €150 milhões, Sané, que tem o mesmo valor, e Firmino que tem o passe avaliado na casa dos €90 milhões, assim como o goleiro Alisson. Vale mencionar que o maior zagueiro da atualidade, o holandês Virgil Van Djik vale ''apenas'' €100 Milhões.

Existe um ditado popular que define o futebol como 11 contra 11, não importando o extra-campo. A própria história do esporte está aí para mostrar. O Uruguai, que bateu um invencível Brasil em 1950 em pleno Maracanã. O próprio Flamengo que bateu o River Plate nos minutos finais na Libertadores desse ano.

Sábado esse ditado popular vai ser botado à prova. Se o time Brasileiro vencer, e tem condições para tanto, vai apenas confirmar que o futebol é mesmo imprevisível e apaixonante. De alguma forma o vermelho vai prevalecer.

Que seja preto também.