Embalado, Botafogo mede forças contra turbulento Vasco na Taça Guanabara

Duelo entre Glorioso e Cruzmaltino pela 5ª rodada do Campeonato Carioca, colocará frente a frente Alberto Valentim e Abel Braga. O Botafogo com foco na Taça Guanabara, mas também pensando na Copa do Brasil, deve poupar alguns jogadores. Enquanto o Vasco deve poupar toda a equipe para a estreia na Copa Sul-Americana na próxima quarta (05).

Desde que estreou com o time titular na 3ª rodada, o Botafogo conseguiu duas vitórias e se aproximou dos líderes do Grupo A. Os destaques da equipe foram os reforços Pedro Raul e Bruno Nazário, a dupla marcou quatro gols até aqui, dois para cada. O clube e a torcida vivem a expectativa pela chegada do japonês Honda, anunciado na última sexta-feira (31) como novo jogador alvinegro.

Com a proximidade da estreia na Copa do Brasil, na próxima quarta-feira (5) contra o Caxias no Rio Grande do Sul, o Bota deve poupar alguns titulares para o primeiro grande teste na temporada. Um empate pode eliminar a equipe da Taça Guanabara.

Do lado do Vasco, as coisas estão um pouco diferente. Até aqui o clube conseguiu apenas uma vitória em quatro partidas. Empate contra o Bangu na estreia, vitória sobre o Boavista por 1 a 0 e derrota para a Cabofriense por 1 a 0 em São Januário, esse é o retrospecto da equipe titular do Cruzmaltino na temporada. Fora a derrota no clássico contra o Flamengo, em que a equipe utilizou reservas.

O torcedor vascaíno está preocupado com o futebol pobre apresentado pela equipe até aqui e vem pedindo a saída do recém-chegado Abel Braga. Aliás, o treinador prometeu que iria com os reservas diante do Botafogo, já que na quarta (05) enfrentará o Oriente Petrolero na estreia da Sul-Americana.

Prováveis escalações

Alberto Valentim deve repetir a escalação pelo terceiro jogo consecutivo, com isso o Botafogo deve ir a campo com: Gatito; Fernando(Barrandeguy), Marcelo Benevenuto, Ruan Renato e Guilherme Santos; Thiaguinho; Luís Henrique (Rhuan), Alex Santana, Bruno Nazário (Leandrinho) e Luiz Fernando; Rafael Navarro.

Praticamente eliminado na Taça Guanabara, e com a estreia na Copa Sul-Americana pela frente, o técnico Abel Braga deve mandar a seguinte equipe a campo: Jordi, Cayo Tenório, Ulisses, Miranda e Alexandre Melo; Andrey; Lucas Santos, Marcos Júnior, Juninho e Tiago Reis; Ribamar.

A arbitragem da partida será de Alexandre Vargas Tavares de Jesus (RJ);

O duelo entre Botafogo e Vasco acontece neste domingo (02), no Estádio Nilton Santos às 16h. Você pode conferir todo o tempo real da partida aqui na VAVEL.