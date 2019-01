Trajetória, expectativas e sonhos: conheça a vida de Ênio, destaque do Botafogo na Copinha

A Vavel Brasil entrou em contato com o jovem Ênio, do Botafogo, um dos destaques da equipe na Copa São Paulo de Futebol Júnior. A fim de conhecer um pouco sobre os sonhos do menino, sua rotina no esporte e o que o espera dentro do Glorioso, conversamos com o atleta e trazemos nesta matéria um pouco de sua vida.

Tratado como promessa dentro clube, o jovem de 17 anos fez uma ótimo Copinha e atraiu muitos olhos para si, principalmente do torcedor alvinegro. Morador de São João, que enfrenta todos os dias uma pequena jornada para treinar em General Severiano, Ênio atua nas categorias de base do Botafogo há dois anos e, desde então, segue na luta para realizar seus sonhos.

O Começo no futebol

Ênio começou cedo no futebol. Com apenas 8 anos já atuava no futsal da equipe do Caxias e, logo após isso, se transferiu para o Fluminense, onde atuou por bastante tempo, mas foi dispensado. Após deixar o Tricolor, teve uma pequena passagem pelo Vasco, até chegar ao Botafogo e se firmar.

Questionado sobre como lida com a expectativa de crescer cada vez mais no esporte e a possibilidade de atuar no profissional do Alvinegro, o menino respondeu que não sente pressão, pois já se prepara para isso desde jovem:

"Não vejo pressão nenhuma sobre mim porque me preparo para isso desde muito novo, no momento eu estou focado em crescer no sub-20, me preocupo com o agora, não penso muito em profissional, mas é claro que é um sonho. Minha cabeça é 100% no Botafogo".

O Botafogo em sua vida

Ênio sempre foi botafoguense de coração. Devido a influência dos tios e dos avós, a paixão pelo Glorioso se mantém presente desde os seus sete anos de idade. Perguntado se tem algum ídolo especial dentro de tantos que o Botafogo possui, o garoto respondeu que admira muito o futebol de Bebeto.

"Eu não o vi jogar, mas sempre vi vídeos de lances seus e fico deslumbrado com suas características... Era rápido, habilidoso, tinha atitude, ia pra dentro e não se intimidava. Tento sempre me inspirar nele".

Além da paixão, o jogador possui sonhos a concretizar vestindo a camisa do clube carioca. São eles: Se tornar profissional, conquistar um título de expressão e marcar muitos gols para dar alegria à torcida. Ênio ainda descreveu como ele imagina que poderia ser seu primeiro gol.

"Um clássico, no Maracanã, comigo partindo para dentro, chutando de fora... mas também pode ser de cabeça, de canela, o que importa é fazer gol e em cima do Flamengo poderia ser ainda melhor".

Copa São Paulo

Jogando com a camisa 20 na Copa São Paulo, foi destaque em quase todos os jogos do Glorioso, principalmente na última rodada, contra a Francana, onde abriu o placar e deu a assistência para o gol da vitória, que deu ao Botafogo a vaga na segunda fase da competição.

"Ali foi o momento mais importante da minha carreira até então. A gente vinha de uma derrota e um empate, precisávamos nos classificar porque somos time grande e não podemos dar mole contra equipes de menor estrutura (respeitando a equipe, é claro). Era o jogo da nossa vida, tínhamos que vencer de qualquer jeito e fui muito feliz ao fazer aquele gol decisivo".