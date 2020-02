Flamengo e Athletico-PR decidem a Supercopa do Brasil 2020

Presente nos principais países europeus, marcando o início do calendário do futebol, a Supercopa será realizada no Brasil após 29 anos. A CBF decidiu pelo retorno da competição entre o campeão Brasileiro (Flamengo) e o campeão da Copa do Brasil (Athletico-PR). O torneio será em jogo único e em local previamente definido, o estádio Mané Garrincha em Brasília, neste domingo (16) às 11h. Cerca de 47 mil ingressos foram vendidos antecipadamente.

Essa será a terceira edição da competição, as outras duas foram em 1990, quando o Grêmio venceu o Vasco da Gama, e em 1991, quando o Corinthians levou a melhor sobre o Flamengo. Um clube carioca sempre esteve presente na final, entretanto nunca venceu. O Fla tentará quebrar esse tabu diante do estreante no torneio, Athletico-PR, e garantir, além do troféu, uma premiação no valor de R$5 milhões que o campeão levará. O vice terá direito a R$2 milhões em seus cofres.

Nesta década, Flamengo e Athletico se enfrentaram em duelos decisivos por quatro oportunidades. Em 2011, pela segunda fase da Copa Sul-Americana, o Flamengo levou a melhor. Em 2013, na final da Copa do Brasil, novamente o rubro-negro carioca derrotou o adversário paranaense. Em 2016, pela extinta semifinal da Primeira Liga, o Athletico-PR eliminou o Fla e chegou a decisão. E em 2019, pelas quartas de finais da Copa do Brasil, o Furacão garantiu a classificação para a semifinal, ao derrotar o Flamengo nos pênaltis em pleno Maracanã.

No primeiro grande teste da temporada 2020, o atual campeão Brasileiro e da Libertadores é o grande favorito. Será o quarto jogo do Flamengo de Jorge Jesus na temporada e terá força máxima para a finalíssima. Rodrigo Caio e Gustavo Henrique que eram dúvidas foram confirmados no treino deste sábado. As esperanças de gols ficam por conta da dupla Bruno Henrique e Gabigol no comando do ataque.

Mesmo com um elenco forte, o rubro-negro carioca foi ao mercado e trouxe peças importantes. Os reforços foram os zagueiros Gustavo Henrique e Léo Pereira, o volante Thiago Maia e os atacantes Michael, Pedro Rocha e Pedro.

Do lado do atual campeão da Copa do Brasil, essa será apenas a segunda partida da equipe principal na temporada. No Athletico, mudanças importantes. A mais importante é a chegada de Dorival Jr pra ser treinador do clube. E as outras são as saídas de diversos atletas, entre eles: Bruno Guimarães, Marco Ruben, Marcelo Cirino, Camacho, Tomás Andrade, Thonny Anderson, Bruno Nazário, Madson, Pedro Henrique, Abner Felipe, Everton Felipe, Braian Romero, entre outros.

Entre os principais reforços para temporada estão: o goleiro Jandrei, os meias Marquinhos Gabriel e Fernando Canesin e o atacante Carlos Eduardo. Mas o maior reforço foi à permanência do atacante Rony, um dos principais nomes da equipe.

Prováveis escalações

Jorge Jesus tem a disposição seus principais jogadores, com excessão de Léo Pereira. Com isso o Flamengo que irá a campo deve ter: Diego Alves; Rafinha, Rodrigo Caio, Gustavo Henrique e Filipe Luís; Arão, Gerson, Arrascaeta e Everton Ribeiro; Bruno Henrique e Gabigol.

Já o técnico Dorival Júnior não poderá contar com o lateral direito Jonathan e essa posição é a única dúvida da equipe para essa final. O Furacão deve ir a campo com: Santos; Khellven (Adriano), Thiago Heleno, Lucas Halter e Márcio Azevedo; Wellington, Erick e Léo Cittadini; Nikão, Marquinhos Gabriel e Rony.

Você pode acompanhar o duelo aqui na VAVEL Brasil com o tempo real. A partida começará às 11h da manhã deste domingo (16), no estádio Mané Garrincha. Mais de 47 mil ingressos foram vendidos para essa final.