No sufoco, Flamengo derrota Portuguesa de virada com gols na reta final

O rolo compressor da equipe de Jorge Jesus segue à todo vapor. Em seu primeiro jogo televisionado no Campeonato Carioca, depois de um acordo entre o clube e a Rede Globo, o Flamengo derrotou a Portuguesa por 2 a 1, de virada, no Maracanã, pela terceira rodada da Taça Rio, e alcançou uma invencibilidade de 32 partidas no estádio.

Além da transmissão, o confronto também foi marcado pela ausência de público, já que o duelo foi realizado com portões fechados devido ao surto mundial de coronavírus.

Apesar de conquistar mais três pontos, o resultado final não condiz com o que aconteceu em campo. No primeiro tempo, em ritmo de ataque contra defesa, os atuais campeões da Libertadores chegaram a quase 80% de posse de bola e dominaram todas as ações ofensivas do jogo. Indo à frente em raros momentos, a Portuguesa levou certo perigo ao gol de César, com contra-ataques velozes. O domínio do Flamengo não se traduziu em gols nos 45 minutos inicias: o time trocava passes mas não conseguia furar o bloqueio armado pelo tricolor da Ilha.

Segundo tempo

Após o intervalo, depois de ajustes táticos, o Rubro-Negro melhorou e encontrou mais espaços entre as linhas defensivas do adversário. Mesmo em dia pouco inspirado na criação das jogadas, parecia questão de tempo até os comandados de Jorge Jesus balançarem a rede. Porém, a Portuguesa mostrou sua eficiência e, aos 13 minutos, Maicon Douglas chutou, a bola desviou em Rafinha, e surpreendeu César, que nada pôde fazer: 1 a 0 para os visitantes.

Sonolento, o Flamengo buscou abrir o jogo com as entradas de Michael e Vitinho nos lugares de Pedro e Diego, respectivamente. O roteiro não se alterou e os jogadores abusaram de bolas alçadas na área, todas sem êxito. Mas até mesmo nos dias ruins, o caminho da vitória se abre para a equipe do Mister.

Aos 42 minutos da segunda etapa, o Flamengo, enfim, furou o ferrolho da Portuguesa. Após bate-rebate, a bola sobrou para Vitinho na esquerda. O camisa 11 colocou na frente e chutou cruzado. A bola bateu no zagueiro Marcão e morreu no fundo das redes, enganando o goleiro Milton Raphael.

Embora em um Maracanã vazio, sem torcida, só restou buscar a virada. Nos acréscimos, Renê cortou para o meio, conduziu e lançou Arrascaeta na meia-lua. O uruguaio, com muita categoria, girou rápido e finalizou no canto direito da meta adversária, decretando mais um triunfo rubro-negro na temporada.

Sequência

O time mais popular do Brasil está na liderança de sua chave na Taça Rio, com nove pontos, e agora terá a semana cheia para treinar, já que o duelo diante do Independiente del Valle, no Equador, pelo Grupo A da Libertadores, foi suspenso em função da pandemia do coronavírus. Se o Campeonato Carioca não for paralisado pelo mesmo motivo, o próximo compromisso do Rubro-Negro será contra o Bangu, dia 23, também no Maracanã, pela quarta rodada do segundo turno do Estadual.