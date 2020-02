Com dois títulos em fevereiro, Pedro avisa: "Está só no começo do ano"

Contratado pelo Flamengo para jogar por empréstimo em 2020, o atacante Pedro conquistou a Taça Guanabara em 2017 pelo Fluminense, por onde atuou em três temporadas. Em 2018, venceu a Taça Rio. Na equipe rubro-negra desde 15 de janeiro, o jogador já conquistou a Supercopa do Brasil e outra Taça Guanabara — tendo ainda o jogo de volta da Recopa Sul-Americana na próxima quarta-feira (26). Assim, Pedro já se familiariza com a rotina de títulos da atual fase flamenguista.

Depois de bater o Boavista por 2 a 1 de virada, no Maracanã, o atacante disse que jogar no Flamengo ‘é entrar e brigar por título’, além de destacar a melhora do entrosamento do time durante os treinamentos.

"Está só no começo do ano. A gente vai se entrosar mais ainda durante os treinos. Já levantamos a segunda taça e Flamengo é isso: é para entrar e brigar por título. Com trabalho e humildade a gente vai chegando e mantendo a qualidade do elenco."

O próximo confronto do Flamengo é na quarta-feira (26), jogo de volta contra os equatorianos do Independiente del Valle, às 21h30 (horário de Brasília) no Maracanã. E mesmo com a folga liberada por Jorge Jesus para curtir o Carnaval, Pedro falou que o ideal é descansar na segunda e na terça para o elenco chegar descansado na decisão da Recopa Sul-Americana: "A gente tem que descansar e trabalhar forte na segunda e na terça-feira, pra na quarta a gente chegar inteiro e fazer mais um grande jogo aqui no Maracanã, declarou."

Em Quito, Flamengo e Ind. del Valle ficaram no 2 a 2 e como não há o critério do gol qualificado fora de casa, qualquer empate leva a decisão para os pênaltis. Quem vencer levanta a taça. Você acompanha tudo do confronto aqui, em tempo real na VAVEL Brasil.