Na briga pelo título, São Paulo recebe Palmeiras em jogo atrasado do Brasileirão

Em jogo válido pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, que foi atrasada por conta do Mundial de Clubes, o São Paulo recebe o Palmeiras no Morumbi nesta sexta-feira (19), às 21h30.

O São Paulo soma 62 pontos e está na quarta posição, ainda sonhando com o título, tendo um jogo a menos e estando a sete pontos do Inter, líder da competição. Já o Palmeiras está garantido na Libertadores de 2021 e está na sexta posição, com 56 pontos.

Ainda com chances de título

O São Paulo venceu pela primeira vez em 2021 na última rodada, quando bateu o Grêmio por 2 a 1 fora de casa, no último domingo (14). Diego Souza abriu o placar, mas Tchê Tchê e Luciano viraram o jogo. Antes desse triunfo, a última vitória tricolor havia sido no dia 26 de dezembro de 2020, contra o Fluminense.

Gabriel Sara não treinou na última quinta-feira (18) e se tornou um desfalque para o tricolor, junto com Walce, Liziero, Paulinho Bóia e Igor Vinícius. Mas o Tricolor contará com a volta de Juanfran, Igor Gomes e Pablo, que estavam suspensos.

Com isso o provável time de Marcos Vizolli é: Tiago Volpi, Juanfran, Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo; Luan, Daniel Alves, Tchê Tchê e Igor Gomes; Luciano e Carneiro (Pablo).

Cabeça na final da Copa do Brasil

Já o Palmeiras chega de derrota para o Coritiba na última quarta-feira (17), por 1 a 0 com gol de Jonathan. Atual campeão da Libertadores, o time já passou a usar alguns jogadores menos usados no ano em partidas do Brasileirão.

Gabriel Veron e Gabriel Menino estão lesionados e ficam de fora do Choque-Rei, assim como Kuscevic, expulso na partida contra o Coritiba. Mas Wesley, lesionado por um longo tempo, treinou normalmente e poderá ser utilizado.

O provável time de Abel Ferreira é: Weverton, Mayke, Luan, Gómez e Viña; Danilo, Felipe Melo (Patrick de Paula) e Raphael Veiga (Gustavo Scarpa); Rony, Breno Lopes e Luiz Adriano.

Arbitragem e transmissão

O dono do apito no Morumbi será Leandro Pedro Vuaden. Ele terá junto com ele os bandeirinhas Jorge Eduardo Bernardi e Jose Eduardo Calza. O VAR será de Daniel Nobre Bins. Todos eles vem do Rio Grande do Sul.

A partida terá transmissão ao vivo no canal de pay-per view Premiere, além do tempo real aqui mesmo na VAVEL Brasil!