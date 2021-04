Já nas competições continentais, Bragantino e Grêmio fazem "amistoso" na última rodada

RB Bragantino e Grêmio enfrentam-se nesta quinta-feira (25), às 21:30, pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro e encerram suas participações. O Braga ocupa a 11ª colocação com 50 pontos e já está garantido na próxima Sul-Americana, enquanto o Grêmio ocupa a 6ª colocação com 59 pontos e já está garantido na próxima pré-Libertadores.

No entanto, o Grêmio ainda pode conquistar a vaga direta para a fase de grupos se ganhar a Copa do Brasil. Porém, o tricolor pode conquistar a vaga direta para a fase de grupos mesmo perdendo a Copa do Brasil, mas para isso, terá que terminar o Brasileirão na 5ª colocação.

Busca por uma melhor colocação e briga por artilharia

O Massa Bruta chega para esse confronto pensando em melhorar sua posição no Campeonato Brasileiro. A equipe do técnico Mauricio Barbieri terá o desfalque de Luan Cândido, que sofreu uma pancada na cabeça na última partida e o atacante Helinho, que ainda recupera-se de um edema na coxa esquerda. No entanto, o Braga terá o retorno do zagueiro Léo Ortiz, que recuperou-se da Covid-19 e fica a disposição para a partida de logo mais.

O destaque do time na temporada, Claudinho, ainda disputa a artilharia do Campeonato Brasileiro e pretende isolar-se na liderança nessa última rodada. Claudinho possui 17 gols e está empatado com Luciano, Marinho e Thiago Galhardo.

Provável escalação do RB Bragantino: Cleiton; Aderlan, Fabrício Bruno (Léo Ortiz), Ligger e Edimar; Raul, Ryller e Claudinho; Artur, Vitinho e Ytalo.

Foco total na Copa do Brasil e oportunidades para os guris da base

O tricolor gaúcho mandou uma equipe totalmente reserva para Bragança Paulista, já que os titulares estão em preparação para a final da Copa do Brasil no domingo (28), contra o Palmeiras. Alguns garotos da base figuram pela primeira vez no profissional do tricolor, entre eles, o meia Pedro Lucas, campeão mundial sub-17 com a Seleção Brasileira em 2019. Além dele, os zagueiros Heitor e Emanuel, os volantes Fernando Henrique e Jhonata Varela também estão relacionados para o confronto contra o RB Bragantino.

A principal dúvida do Grêmio está no gol: Júlio Cesar e Brenno disputam a vaga. O primeiro pode fazer sua última partida com a camisa do tricolor, visto que seu contrato encerra-se após o final da Copa do Brasil.

Provável escalação do Grêmio: Julio César (Brenno); Vanderson, Rodrigues, Ruan e Cortez; Darlan e Thaciano; Ferreira, Pinares e Everton; Diego Churín.

Arbitragem

Árbitro: Ramon Abatti (SC);

Assistentes: Kleber Lucio (SC) e Thiaggo Americano (SC);

Quarto árbitro: Adriano de Assis (SP);

VAR: Gilberto Rodrigues (PE);

Assistentes VAR: Christiano Gayo (DF) e Clovis Amaral (PE).