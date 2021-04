Atlético-MG recebe Palmeiras em jogo de situações já definidas no Brasileirão

Nesta quinta-feira (25), o Atlético Mineiro recebe no Mineirão o Palmeiras, valendo pela última rodada do Campeonato Brasileiro de 2020. A bola rola às 21h30, como todos os outros jogos da rodada.

O Galo já está classificado para a fase de grupos da Libertadores de 2021, mas busca se manter na terceira posição. Atualmente o alvinegro soma 65 pontos e pode perder a posição para o São Paulo, que soma 63 pontos.

Já o Palmeiras está na fase de grupos da Libertadores por ser o atual campeão, mas está na sétima posição do Brasileirão, com 58 pontos, mas ainda pode ir para a sexta, caso vença, pois o Grêmio tem 59 pontos.

O adeus de Sampaoli... sem o Sampaoli

O Galo chega para a partida após bater o Sport no último domingo (21), por 3 a 2, fora de casa. Dalberto e Thiago Neves marcaram para o Leão, enquanto Jair, Rafael Thyere e Marrony marcaram para o Atlético. O ponto baixo da partida foi a expulsão de Sampaoli.

E com essa expulsão o técnico que não ficará no alvinegro na próxima temporada não fará seu último jogo pelo clube, que será comandado por Jorge Desio, auxiliar do técnico, que terá força máxima para a partida.

Com isso o provável time de Desio é: Everson, Guga, Réver, Junior Alonso e Guilherme Arana; Allan, Jair e Hyoran; Savarino, Sasha e Keno.

Laboratório para a Copa do Brasil

O Palmeiras chega para a partida após empatar em casa contra o Atlético Goianiense na última segunda-feira (22). Viña marcou um golaço e Matheus Vargas respondeu com outro golaço.

Como dito, o alviverde tem usado o Brasileirão como laboratório para a final da Copa do Brasil, além de poupar atletas, como Felipe Melo, que não viajou para Minas e ficou em São Paulo treinando com outros poupados, como Gabriel Menino que volta de lesão.

Abel Ferreira não terá Menino e Luan Silva, lesionados, além de Luan, suspenso e Felipe Melo, poupado. Com isso o provável time é: Vinicius, Mayke, Kuscevic, Empereur e Renan; Danilo, Zé Rafael e Lucas Lima; Lucas Esteves, Breno Lopes e Scarpa.

Arbitragem e transmissão

Heber Roberto Lopes apita a partida no Mineirão, junto com Alex dos Santos e Henrique Neu Ribeiro. O árbitro de vídeo será de Braulio da Silva Machado.

A partida terá transmissão exclusiva do Premiere, com tempo real e todos os lances aqui mesmo na VAVEL Brasil.