Lucas Lima dita ritmo, Palmeiras bate São Caetano e vence primeira no Paulistão

Quatro dias após ser campeão da Copa do Brasil, o Palmeiras bateu o São Caetano por 3 a 0 nesta quinta-feira (11) no Allianz Parque, em jogo atrasado da 1ª rodada do Campeonato Paulista.

Assim como no clássico diante do Corinthians, que marcou a estreia do Palmeiras no estadual, o atual campeão paulista entrou em campo com um time formado basicamente por reservas e atletas das categorias de base. Nem mesmo o técnico Abel Ferreira estava no Allianz Parque - o auxiliar João Martins o substituiu.

Após o título da Copa do Brasil, o Palmeiras deu folga a 11 jogadores: Weverton, Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez, Matías Viña, Felipe Melo, Raphael Veiga, Zé Rafael, Willian, Rony e Luiz Adriano.

Apesar destas ausências, o alviverde dominou a partida e confirmou o favoritismo contra um São Caetano que enfrenta uma crise financeira.

A partida

O destaque do jogo foi o meio-campista Lucas Lima, que participou dos três gols. No primeiro, ele tocou para Alan Empereur e o lateral Tony desviou contra o próprio gol. Ainda no primeiro tempo, ele serviu Breno Lopes, que bateu de direita e ampliou a vantagem. Para completar, Scarpa cobrou escanteio e a bola sobrou para Lucas Lima, que bateu de primeira para selar a vitória palmeirense.

No segundo tempo o Palmeiras diminuiu o ritmo, mas perdeu chances com Gustavo Scarpa, Gabriel Menino e Giovani, sendo a última a melhor delas. Na ocasião, ele desviou um cruzamento de Gabriel Menino mas a arbitragem assinalou impedimento após revisão do VAR.

Classificação e próximos jogos

Ferroviária e Corinthians são os adversários de Palmeiras e São Caetano, respectivamente, no domingo (14). Após a quarta rodada, o estadual deve ser paralisado de acordo com a decisão do Governo de São Paulo, que vetou atividades esportivas no estado entre 15 e 30 de março como medida emergencial no combate à pandemia da Covid-19.

Com um jogo a menos do que Ituano e Red Bull Bragantino, o Palmeiras está em terceiro lugar no grupo C, com quatro pontos. O confronto do alviverde diante do São Bento, válido pela 3ª rodada, será disputado na quarta-feira (17).